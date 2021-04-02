【浸大中醫@iM網欄】阻礙胎兒發育的「沉默殺手」 淺談中醫如何防治妊娠甲狀腺疾病

妊娠期最常見的甲狀腺疾病有甲亢、亞臨床甲亢和甲減、亞臨床甲減，其他有妊娠期亞甲炎、甲狀腺自身抗體陽性（TPOAb）等。按照我國2012年版《妊娠和產後甲狀腺疾病診治指南》診斷標準：甲狀腺功能異常發病率7-8%，如果加上單純（TPOAb）陽性總發病率高達15-20%。

妊娠早期（3個月）甲狀腺功能異常不僅增加流產、孕吐與甲狀腺危象，同時有可能受影響胎神經系統發育，是阻礙胎兒發育的「沉默殺手」。（TPOAb）陽性易導致不孕與反復流產。建議備孕期或反復流產與不孕的女性儘早做甲狀腺激素與自身抗體檢查！

甲亢的常用治療方法有抗甲狀腺藥物（ATD）治療、手術治療和放射性131碘治療。「妊娠期甲亢」禁用131碘治療，手術也只能在妊娠中期進行，藥物治療對胎兒也有一定影響，治療非常棘手，尤其妊娠早期。

中醫認爲沖脈為血海，任脈主一身之陰；妊娠初期，由於陰血下注沖任以養胎，易出現陰血聚于下，陽氣浮於上，甚者氣機逆亂，陽氣偏亢的狀態，導致妊娠惡阻、妊娠心煩、妊娠眩暈等病理狀態。故妊娠嘔吐明顯者，往往容易出現甲狀腺指標異常，尤其是TSH.

「女子以肝為先天」之說，一方面指肝主疏泄可調節沖任二脈的生理活動；另一方面女子經、帶、胎、產都耗損陰血，而肝體陰而用陽。臨床見到孕期甲狀腺疾病的產生很多與情緒合壓力過大（剛剛轉換新的工作崗位、計劃外受孕等）有關。

妊娠前患有甲亢患者，必須控制好甲亢後再考慮備孕。為了避免患上妊娠期甲狀腺疾病或原有甲亢復發,孕婦應時刻保持心情舒暢，避免思慮過多，與家人和配偶、上司多溝通交流，減少生活與工作中壓力，避免熬夜，保持充足睡眠時間，同時經常聽一些輕柔舒緩的音樂,調節心情,安撫胎兒，疏肝理沖。

孕早期的中藥食療調理主要是滋陰養血、柔肝和胃為主。同時慎用有可能導致流產、胎兒畸形的藥物。

如果妊娠惡阻並甲狀腺輕度指標異常者（是否需要服西藥諮詢你的專科醫生）可以用百合小米雞蛋黃粥。以養陰血，按心神。

百合（30克）、小米50克 雞蛋黃1個 。每天1次。

如因孕期工作壓力大，睡眠不佳，輕微噁心、晨起有痰胸悶等心、肝、脾不足，氣機鬱滯者，太子參30克、砂仁6克、白芍30克、炒白朮15克煲湯（豬展或烏雞等）服用以柔肝健脾，益氣化痰。每天1次。每週2-3次「

如果遇到孕期或備孕期甲狀腺相關指標異常，建議你帶上你的檢查報告，選擇中醫或西醫內分泌專科醫生，聽取專家意見。

[以上資料只供參考，若有疑問，請諮詢註冊中醫師為宜。]

作者_浸大中醫簡介： 簡介：浸大中醫為香港浸會大學中醫藥臨床教學和科研基地。在為廣大市民提供優質的中醫醫療服務的同時，也會通過多種形式向公眾推廣中醫藥知識。

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