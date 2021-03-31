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日本史上最早櫻花季 民眾趁解封齊賞櫻（附圖）

環球社會熱點 19:05 2021/03/31

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日本向來是香港人旅遊熱點，每逢櫻花季總有大批港人前往日本追櫻。今年料因新冠肺炎無法成行，香港人將錯過日本史上最早櫻花季。據報，今年日本櫻花盛開時間比往年提早約10天，很可能打破塵封多年的記錄。

日本每年都會預測各地櫻花盛開時間，一般而言都是在4月。但根據大阪大學（Osaka University）收集數據顯示，京都2021年的櫻花於3月26日已經完全盛開。該日期比30年以來平均值提早了10天，而今年日本多個城市亦創下類似記錄。

日本東京都及3縣頒緊急狀態 維持1個月 【下一頁】

由於櫻花花期只有數日，而櫻花在日本文化中具有重要地位。適逢日本政府本周取消了京都緊急狀態令，不少京都民眾近日紛紛外出觀賞櫻花。東京都知事小池百合子呼籲民眾，盡量避免參加櫻花觀賞派對，以免增加傳播機會。

京都每年櫻花盛開時間記錄，可以追溯至公元812年。而早前記錄中，京都櫻花盛開最早的年份為1409年，該年櫻花在3月27日就已經開至巔峰，但今年卻比該記錄更提早一日。有科學家表示，近幾十年來櫻花季越來越早，可能是氣候變化所致。

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由於京都櫻花花期記載歷史悠久，所以被視為歷年氣候變化觀察指標。日本氣象廳數據現時，京都2020年3月平均溫度為10.6攝氏度，比1953年8.6攝氏度上升了2攝氏度。

責任編輯：李俊儀

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