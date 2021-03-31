▲ 【李嘉誠投資】維港投資領投氫能飛機ZeroAvia 涉資約1.95億元

李嘉誠私人投資旗艦維港投資（Horizons Ventures），領投氫能飛機新創公司ZeroAvia，融資達2500萬美元（約值1.95億港元），以支持50座以上的零排放飛機大型引擎發展。ZeroAvia預期最快2024年讓其氫能傳動技術投入市場。

ZeroAvia正在研發整架2兆瓦（MW）氫能傳動的區域客機，新融資將可加快50座以上的更大型氫能引擎發展，資金同時可用於支援現有商務航空採用零排放科技。

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此輪融資由維港投資領投，英航母公司國際航空集團新加入合投，其他現有投資者Breakthrough Energy Ventures，Ecosystem Integrity Fund，Shell Ventures Summa Equity及SYSTEMIQ也續投。經此新輪融資後，ZeroAvia募得私人投資逾5500萬美元，自成立以來總集資達7500萬美元。

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維港投資的Patrick Poon表示，乘搭燃油航機對環境帶來負荷，為航運業尋找替代方案刻不容緩，深信ZeroAvia為航空市場邁向更潔淨之路，提供了真正可行的解決方法。

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氫能飛機方案將針對數個市場，開始時會集中500英里及10至20座載客機、貨運、農業用等。注入新資金後，ZeroAvia將於2026年進入50座以上的商用機領域，2030年則可擴至驅動一架100座窄體客機。

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編輯：陳韻妍