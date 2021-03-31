【網民熱話】弟弟偷用信用卡「課金」3萬購寶物　爸爸竟要姊代弟還款 網民：付完這筆一次斷絕關係！

不當使用信用卡，後果可以十分嚴重。近日就有台灣網民在討論區發文，指自己弟弟在線上遊戲購買了十幾萬台幣（約27,286港元）的「寶物」，事主把事情告訴爸爸後，爸爸竟然向她說：「你弟弟還小不懂事，妳就先幫他付一次？」。但事主只是剛出社會工作，根本沒那麼多存款，聽到爸爸這樣說，事主表示：「我心真的涼一半」。事主很怕信用上留紀錄，又指現在以上巨額不知道該怎麼還款。

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事主經歷：

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事主後來表示，遊戲公司稱因為已經過了一週，而且那些寶物已經經由交易買賣出去，無法退款。而她自己也很無奈，但是她還是沒辦法對家人下手，目前已經跟朋友籌到一半的錢，打算之後慢慢還。剩下的部分則打算問貸款公司借貸。待事情處理完後事主就會搬出去住，不回家一段時間。

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帖文一出不少網民都為事主抱不平，並建議事主「斷絕姊弟關係」，「你還把他們當家人，不忍他們受苦，但他們有把你當家人嗎？他們有為你著想過嗎？」、「付完這筆一次斷絕關係！」、「我說真的，去警局告他，就算他打算還錢，他已經犯法了。你被偷錢，而且他是成人，必須體驗他的行為造成的後果。成人之後就沒有年紀太小而犯罪這回事。如果今天他偷朋友十幾萬，你會如何？」、「是我就讓他一輩子在牢籠裡，都18歲了，要為自己的行為負責」、「他在做這樣的行為之前有把你當過家人嗎？ 很可惜沒有 他把你當提款機 你替他還這一次下次你能保證狠下心來嗎？」

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責任編輯：黃苑筠



