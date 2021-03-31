美戰略司令部Twitter突現神秘信息 唔通係指令？

現今資訊科技發達，各國政府部門都開設社交平台帳號與民眾交流及發放即時資訊。其中美國戰略司令部的一篇Twitter不尋常帖文引起網民注意。該帖文附有13個文字及符號，有網民猜測其背後真正意思，甚至笑稱是機密信息。戰略司令部最終發表聲明澄清這個「美麗的誤會」。

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美國戰略司令部周一（29日）發布一則Twitter帖文，只寫下「；l；；gmlxzssaw」13個字的神秘文字符號，隨即引來網民瘋狂轉發及留言。司令部於不久再發帖文就此事致歉，並呼籲網民忽視該則帖文，但無阻網民對神秘文字的揣測，甚至開玩笑地質問是否機密信息，倒如是密碼或核發射代碼被意外洩露。

退役美國陸軍中將赫特林（Mark Hertling）亦趁機留言笑稱，這是美國核總部傳來的信息，意指一切安好。

由於帖文引起大批網民揣測其意思，戰略司令部最終亦發表聲明澄清，指由於負責管理Twitter帖文的工作人員處於在家工作狀態，他的孩子在無人看管情況下輸入信息並發布帖文。現時該兩則帖文亦已經刪除。

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美國戰略司令部Twitter帳戶推有近20萬名粉絲，該帳號主要用於發布有關作戰成就及美軍設備等帖文。

事實上，美國軍方不是首次於社交平台發生鬧劇。去年空軍特種作戰司令部的一則以新冠肺炎疫情為題的帖文受到爭議，被指帶有種族主義成分，最後需把帖文移除。

責任編輯：郭麗明