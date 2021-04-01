【C家教路@iM網欄】Archegos事件有驚未有險 債息殺估值風險仍存在
A股近日表現向好，截至周二（3月30日），上證指數連升三日，似乎國內資金短期回流至市場，早前的增長股、抱團股都出現反彈勢頭，醫療器械龍頭邁瑞醫療 （300760） 從底部升逾一成。港股方面，上市公司正值業績期，北水對業績超預期的增長股有支持，多間業績較佳的「抱團」醫藥股都有在股價上反映表現，可見市場氣氛短期回暖。
不過，除了新疆棉花事件外，Archegos Capital孖展違約事件，亦成為了上周市場至今的焦點。近日美股的中概股、WSB股都出現急瀉情況，騰訊音樂 （TME）、愛奇藝 （IQ） 及探索頻道 （DISCA） 等強勢股票一度從高位回吐約五成，情況屬非常罕見。周末更傳出多家華爾街銀行因為Archegos 爆倉，而於上周進行了多次拋售相關股票。野村 （NMR）、瑞士信貸 （CS） 分別發出警告，提及相關虧損將高達20億美元，以及將對Q1業績會有重大影響，難免令人擔心事件會引發類似雷曼事件。野村及瑞士信貸股票其後於周一（3月29日）跌逾一成。暫時來看，事件只嚴重影響了個別銀行，投行龍頭如摩根士丹利雖然亦出售了價值40億美元與Archegos相關的股票，但未見有重大損失，相信跟不同銀行的風險控制能力有關。
整體而言，雖然A股氣氛稍為回暖，港股的成交額未有回升至2,000億港元水平。同時，10年美債收益率近年再次上升，暫時處1.77% 左右水平，美元指數及美元兌日元匯率都有所反應，增長股「殺估值」的風險或仍然存在。因此，雖然基金倉位已提升至八成多水平，筆者在投資部署上，仍是以較平衡的「新、舊經濟」打法去應對，暫時將對業績較出眾的增長股進行少量加注，並繼續關注強勢的舊經濟股。
作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時持有邁瑞醫療、騰訊音樂的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www.facebook.com/pickerscapital/
作者_李浩德簡介：
有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。
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