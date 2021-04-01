【C家教路@iM網欄】Archegos事件有驚未有險 債息殺估值風險仍存在

A股近日表現向好，截至周二（3月30日），上證指數連升三日， 似乎國內資金短期回流至市場，早前的增長股、 抱團股都出現反彈勢頭，醫療器械龍頭邁瑞醫療 （300760） 從底部升逾一成。港股方面，上市公司正值業績期， 北水對業績超預期的增長股有支持，多間業績較佳的「抱團」 醫藥股都有在股價上反映表現，可見市場氣氛短期回暖。

不過，除了新疆棉花事件外，Archegos Capital孖展違約事件，亦成為了上周市場至今的焦點。 近日美股的中概股、WSB股都出現急瀉情況，騰訊音樂 （TME ）、愛奇藝 （IQ） 及探索頻道 （DISCA） 等強勢股票 一度從高位回吐約五成，情況屬非常罕見。 周末更傳出多家華爾街銀行因為Archegos 爆倉，而於上周進行了多次拋售相關股票。野村 （NMR）、 瑞士信貸 （CS） 分別發出警告，提及相關虧損將高達20億美 元，以及將對Q1業績會有重大影響， 難免令人擔心事件會引發類似雷曼事件。 野村及瑞士信貸股票其後於周一（3月29日）跌逾一成。 暫時來看，事件只嚴重影響了個別銀行， 投行龍頭如摩根士丹利雖然亦出售了價值40億美元與Archeg os相關的股票，但未見有重大損失， 相信跟不同銀行的風險控制能力有關。

整體而言，雖然A股氣氛稍為回暖，港股的成交額未有回升至2, 000億港元水平。同時，10年美債收益率近年再次上升，暫時處 1.77% 左右水平，美元指數及美元兌日元匯率都有所反應，增長股「 殺估值」的風險或仍然存在。因此， 雖然基金倉位已提升至八成多水平，筆者在投資部署上， 仍是以較平衡的「新、舊經濟」打法去應對， 暫時將對業績較出眾的增長股進行少量加注， 並繼續關注強勢的舊經濟股。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金— 中國股票基金經理。C基金現時持有邁瑞醫療、騰訊音樂的長/短倉 。以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www. facebook.com/pickerscapital/

作者_李浩德簡介： 有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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