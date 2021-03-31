【蘇伊士運河大塞船】擱淺點成Google 5星地標　Google Search彩蛋慶祝脫困

長榮海運大型貨櫃輪長賜號（Ever Given）擱淺蘇伊士運河（Suez Canal）多日，船身終於在29日香港時間晚間9時左右脫困。Ever Given擱淺運河期間，歐亞間的海運航線幾乎全部停擺，造成超過300艘船隻大塞船，成全球焦點。

不過日前更有用戶惡搞在Google設定打卡地標，累積5星評價，讓Ever Given在網絡上留名。而這個打卡地標性質列為「旅遊景點」，設定了在北緯30.0317472度、東經32.576636度，留下的電話號碼則是來自中國北京的手機號碼。

此外，Google在搜尋引擎內加入可愛的小彩蛋！本網記者分別網頁版及手機App的Google Search上搜尋蘇伊士運河的英文「suez canal」以及長賜號「ever given」，均可以看到幾艘貨輪的GIF動態，在下方不斷航行，象徵長賜號可以自由移動。

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責任編輯：張寶燕