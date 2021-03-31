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【網民熱話】無學歷難找五天工作 嘆月薪追不上物價　網民：先努力進修吧

理財智慧 18:43 2021/03/31

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無論是疫情時期還是經濟尚可的時期，沒有學歷的市民找工作一直有不少限制。近日有網民於網上討論區發文，指沒有學歷難以找五天上班的工作。

樓主雖然有中學文憑試的學歷，但亦不是特別好。樓主指他現在只能做六天工作，沒有選擇，更稱以前五日半的工作已經難以忍受。如今六天工作，放假也只會用來睡覺。現在想找五天文職工作也沒有，樓主不能理解為什麼有這麼多人可以星期六放假，他們的工作到底是在哪裡找的。

【網民熱話】男友求婚 女方要求不買樓就不結婚　更要男方父母贊助首期 網民：現在流行嫁給房子嗎？【下一頁

網民紛紛吃驚，稱自己踏入社會二十年都是在五天上班，從沒有試過做六天上班的文職。有人更指有些低學歷要求的政府工作也是五天上班，不明白為什麼樓主找不到五天上班的工作，就算是不知名的大學畢業也是五天上班。

不過有網民覺得，五天工作未必是好的，因為月薪會因為工時變低，分分鐘追不上物價。如果樓主真的想要五天工作，又高薪厚職，不如試着進修，取得學士學位，以增加競爭力。

【延伸閲讀】政府最新統計 去年第4季港人平均薪金升1.8％　8大行業平均月薪一覽【下一頁

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責任編輯：張瑋婷

經濟 畢業 疫情 學士 政府工 DSE 網上討論區

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