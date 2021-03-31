合肥男子冒認防疫人員 開告票行騙 要求商店付200元人民幣 城管最後揭發

為有效防控新冠肺炎病毒，内地衆多省分都有防疫人員協助執行防控措施，不過最近合肥卻有人冒認防疫人員行騙，被巡邏的城管當場揭破。

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據內媒報道，一名男子於前天（29日）下午4時左右在肥市黃山路向附近小店宣稱自己是疫情防控指揮部工作人員，職責為檢查商鋪防疫情況。，及後指店鋪防疫措施不當，並開出告票，要求超市繳付200元人民幣的罰款，超市員工認為指控無理，因此據理力爭。



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在雙方激烈討論期間，一名城管人員經過，檢查後該告票後發現錯漏百出，城管人員連番追問該名男子，發現其口供前言不對後語，因而揭發男子冒充防疫人員一事，將他帶回派出所。

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責任編輯：翁嘉陽