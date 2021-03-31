【新疆棉風波】H&M發聲明回應抵制浪潮　將致力重獲中國消費者信任

▲ H&M發聲明回應抵制浪潮 將致力重獲中國消費者信任

中國和歐美在新疆人權議題引發制裁事件，瑞典服裝品牌H&M去年一份拒用新疆棉花的聲明被翻舊賬，並進而引起內地一連串抵制浪潮。作為「風眼」的H&M最新發明表示，中國為H&M重要的市場，對中國的長期承諾仍然堅定，在中國以致其他地方，都希望做個負責任的採購者，會致力重獲中國消費者的信任和信心。

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H&M聲明中表示，H&M進入中國市場逾30年，見證中國紡織工業的演化，作為創新及科技的領先者，中國將會繼續在行業的進一步發展擔當重要角色，H&M為其供應商能夠參與其中感到自豪，集團亦希望可以在這進程中與合作伙伴及持份者繼續為中國有作貢獻。H&M希望成為有責任的買家，並積極展開下一步材料採購工作。

H&M又指，作為一間全球企業，集團遵守所在市場的當地法律和監管框架，並希望專注於核心業務和最擅長的領域，即將時尚和設計帶予全球客戶。

H&M最後於聲明指出，集團致力於重獲中國消費者、同事和商業夥伴的信任和信心，相信通過與持份者及合作夥伴的共同努力，可以在發展時尚產業、服務客戶和尊重客戶上踏出一步。

▲ H&M聲明

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編輯：袁諾曦