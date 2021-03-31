【美股交易】SoFi推美股碎股交易服務　碎股交易低至10美元

證券交易應用平台SoFi推出美股零碎股票交易服務，提供40隻熱門美股選擇，當中每隻股票的碎股交易可以少至10美元（約77.5港元）。SoFi Hong Kong指，新推出新交易服務，將為所有新會員推出迎新優惠。新會員開戶更可獲贈5間美國領先企業的股票，包括Google（美：GOOG）、亞馬遜（美：AMZN）、Facebook（美：FB）、Tesla（美：TSLA）和Netflix（美：NFLX）各價值10美元的碎股，總值50美元。

SoFi高級副總裁（國際）Mathias Helleu表示，千禧世代佔公司會員最大的比例，正為年輕投資者解決難以實現投資組合多樣化的痛點。公司為會員提供更容易負擔，且低門檻的投資方式，相信這將改變整個香港的投資形態。

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記者：謝卓榮