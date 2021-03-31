  • 26°C
香港時間 : 2021331日 (三) 19:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股交易】SoFi推美股碎股交易服務　碎股交易低至10美元

Hot Talk 18:52 2021/03/31

分享：

證券交易應用平台SoFi推出美股零碎股票交易服務，提供40隻熱門美股選擇，當中每隻股票的碎股交易可以少至10美元（約77.5港元）。SoFi Hong Kong指，新推出新交易服務，將為所有新會員推出迎新優惠。新會員開戶更可獲贈5間美國領先企業的股票，包括Google（美：GOOG）、亞馬遜（美：AMZN）、Facebook（美：FB）、Tesla（美：TSLA）和Netflix（美：NFLX）各價值10美元的碎股，總值50美元。

SoFi高級副總裁（國際）Mathias Helleu表示，千禧世代佔公司會員最大的比例，正為年輕投資者解決難以實現投資組合多樣化的痛點。公司為會員提供更容易負擔，且低門檻的投資方式，相信這將改變整個香港的投資形態。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

想輕鬆抽新股，贏錢！立即免費下載使用【按此

相關文章：【新股IPO】金融服務平台SoFi於美國借殼上市　估值高達675億

【新股IPO】聯易融9959今截招股　28萬人認購、凍資逾800億

記者：謝卓榮

美股 網飛（Netflix，美：NFLX） 亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 股票 IPO Facebook（美：FB）

上一篇文章

【美股期貨】道指期貨跌39點　納指期貨升0.6%　聚焦拜登基建方案（不斷更新）

下一篇文章

【ET講股通】孫運喜：第二季前瞻 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【小米電動車】小米確認造車10年投資100億美元　股價曾升6%
【小米電動車】小米確認造車10年投資100億美元　股價曾升6%
【小米造車】雷軍：造車需大量資金但小米有錢　「人生最後一次重大創業」
【小米造車】雷軍：造車需大量資金但小米有錢　「人生最後一次重大創業」
【新股IPO】聯易融9959今截招股　28萬人認購、凍資逾800億
【新股IPO】聯易融9959今截招股　28萬人認購、凍資逾800億
【新股IPO】百融雲創6608暗盤收市潛水　一手帳面蝕約1200元
【新股IPO】百融雲創6608暗盤收市潛水　一手帳面蝕約1200元
【港視改名】香港電視轉虧為盈、擬改名「香港科技探索」　王維基：成績更好會考慮派息（第二版）
【港視改名】香港電視轉虧為盈、擬改名「香港科技探索」　王維基：成績更好會考慮派息（第二版）
【美股期貨】道指期貨跌39點　納指期貨升0.6%　聚焦拜登基建方案（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌39點　納指期貨升0.6%　聚焦拜登基建方案（不斷更新）