【樓市故事】儲夠錢即入市　公屋客「一筆過」付458萬升級

樓市續旺，買家加快入市，樓價相對低水的屯門區，自然受歡迎，成交非常暢旺，本月錄得超過300宗成交。中原鍾宏遠指，屯門澤豐花園1座高層G室成交，實用面積593平方呎，三房間隔，綠表市場叫價480萬元，新近獲區內公屋客以458萬元承接，實用呎價7723元。

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代理續指，買家儲蓄多年，最近「儲夠錢」便立即入市，睇樓僅一日，便覓得上址，更隨即「一筆過」付款方式入市。資料顯示，原業主於1989年9月，以36萬元綠表形式買入單位，持貨約32年，現轉手帳面賺422萬元，物業期內升值近12倍。

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澤豐花園屬屯門區私人參建居屋之一，於1989年入伙，樓齡約32年，質素可媲美私人屋苑，最大賣點是整體實用率高，而且自設停車場及小型街市，一街之隔則是公眾游泳池和運動場等，休憩設施相對豐富。

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