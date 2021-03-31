  • 26°C
香港時間 : 2021331日 (三) 21:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網民熱話】老闆亂洗錢投資 員工被迫失業 網民：東家唔打打西家

理財智慧 20:55 2021/03/31

分享：

一間企業沒有受疫情打擊下出現「裁員潮」，反而是老闆被人騙錢而被逼「裁員」，這說法你們接不接受？近日有網民在討論區開帖，指自己原打算做這份工作做到退休，殊不知老闆把公司賺錢的業務全賣掉，又亂投資東南亞騙錢項目。結果, 老闆須每日借錢出糧, 把自己的資產全押，最後要裁員。現在樓主感到十分頭痛，因為員工臨老要出來工作，剛好又遇上經濟不景氣，所以問網民意見。

按圖了解更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

 

此帖文一出，不少網民都認為樓主很可憐又很慘，「這種老闆，我勸你早走早著」、「甚麼老闆來的？不理會員工生計。」「我勸你快點轉工啦！」、「東家不打打西家」。更有八卦網民問樓主，「你在哪一間上市公司上班？」、「你老闆投資甚麼項目？可不可以介紹給我？」

 

【網民熱話】誤把老闆「世侄」當作新同事 作出不禮貌對待 網民：準備轉工    【下一頁

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳頌潔

東南亞 經濟 裁員

上一篇文章

明日起容許泳池重開至下月14日 人數上限至75%

下一篇文章

【美股分析】拜登將公布美版「四萬億」基建計劃 美銀策略師料兩行業受惠
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】身邊朋友都話入市 西鐵綫400呎 預850萬至870萬　網民：香港人真係堅有錢
【樓市熱話】身邊朋友都話入市 西鐵綫400呎 預850萬至870萬　網民：香港人真係堅有錢
【網民熱話】份工冇前途 但本身積蓄不多 終下定決心祼辭　網民：不用和公司談感情
【網民熱話】份工冇前途 但本身積蓄不多 終下定決心祼辭　網民：不用和公司談感情
中六就置業！慈父母658萬買兩房單位送女兒
中六就置業！慈父母658萬買兩房單位送女兒
【大行報告】大摩料呢隻新經濟股15日內將升　機率達70%至80%　睇到股價有兩大催化劑
【大行報告】大摩料呢隻新經濟股15日內將升　機率達70%至80%　睇到股價有兩大催化劑
【網民熱話】年輕夫婦追求氣派 買樓偏好要玻璃外牆？ 網民：可惜香港是石屎森林
【網民熱話】年輕夫婦追求氣派 買樓偏好要玻璃外牆？ 網民：可惜香港是石屎森林
【網民熱話】男朋友想買架遊艇當住屋 女友質疑唔係夠腳踏實地 網民狠批：太天真
【網民熱話】男朋友想買架遊艇當住屋 女友質疑唔係夠腳踏實地 網民狠批：太天真