【網民熱話】老闆亂洗錢投資 員工被迫失業 網民：東家唔打打西家

一間企業沒有受疫情打擊下出現「裁員潮」，反而是老闆被人騙錢而被逼「裁員」，這說法你們接不接受？近日有網民在討論區開帖，指自己原打算做這份工作做到退休，殊不知老闆把公司賺錢的業務全賣掉，又亂投資東南亞騙錢項目。結果, 老闆須每日借錢出糧, 把自己的資產全押，最後要裁員。現在樓主感到十分頭痛，因為員工臨老要出來工作，剛好又遇上經濟不景氣，所以問網民意見。

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此帖文一出，不少網民都認為樓主很可憐又很慘，「這種老闆，我勸你早走早著」、「甚麼老闆來的？不理會員工生計。」「我勸你快點轉工啦！」、「東家不打打西家」。更有八卦網民問樓主，「你在哪一間上市公司上班？」、「你老闆投資甚麼項目？可不可以介紹給我？」

【網民熱話】誤把老闆「世侄」當作新同事 作出不禮貌對待 網民：準備轉工 【下一頁】

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責任編輯：陳頌潔