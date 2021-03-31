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【數據收集】愛爾蘭大學研究揭　Android手機數據收集多iOS 20倍

科技 20:22 2021/03/31

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近日一項研究踢爆，手機會平均4分半鐘向Apple或Google傳送一次數據。

近來愈來愈多手機用戶關注，智能電話會否侵害用戶私隱。愛爾蘭都柏林聖三一學院（Trinity College Dublin）計算機科學系近日發表一項研究，踢爆手機會平均4分半鐘向Apple或Google傳送一次數據。同時Android手機收集用戶數據量，比iPhone多出20倍。

Google成立Android Ready SE聯盟　開發手機解鎖汽車、數碼化身份證等功能

【Android彈App災難】Android遇彈App死機點解決？簡單一招恢復正常

愛爾蘭都柏林聖三一學院近日進行一項研究，透過測試發現蘋果iOS以及Android手機，均會在用戶尚未登錄或是設置完私隱設定後，持續收集數據資料，連用戶插入Sim卡、瀏覽手機等簡單的操作紀錄，都會平均每4分半鐘將數據上傳到伺服器一次。

負責研究的教授Doug Leith表示，研究發現Android手機收集的數據量大於iOS。如在開機時 Android會傳送給Google約1MB的數據、蘋果則只有42KB。在待機狀態Android每12小時傳送 1MB、iOS僅52KB。以美國的手機用戶來計算，Android每12小時就能獲得1.3TB資訊量，iOS則只有5.8GB。綜合而言，Android的數據收集量為iOS的20倍多。

研究顯示，Google所收集的數據，除了手機的硬件序號、IMEI號碼、電話號碼、SIM卡號碼和Wi-Fi MAC地址外，也會從 Chrome、YouTube、Messenger、時鐘等收集；另外蘋果也會從Siri、Safari、iCloud等服務獲取數據。

外媒Ars Technica其後獲Google回覆，指研究方式存在缺陷，不同意該說法。Google強調iOS 和Android傳送的資料，是為了確保軟件維持在最新及沒有異狀的狀態，並非侵犯客戶私隱。蘋果也回應指，蘋果有提供保護措施，讓他們無法追蹤用戶位置，且都會告知用戶相關的數據使用，不會擅自使用客戶資料數據。

【WWDC】蘋果開發者大會WWDC 6月7至11日繼續於網上舉行

責任編輯：曾曉汶

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