明日起容許泳池重開至下月14日 人數上限至75%

港府宣布，即日起容許不供應飲食的宗教聚集，及明日（4月1日）起容許泳池在符合相關規定下重開，並放寬電影院和主題公園等場所的人數限制，有效期至下月14日。

食物及衞生局表示，過去一周本地確診個案數字回落至平均每日低於五宗，鑑於復活節臨近，故決定適度整對較低風險活動實施的限制；泳池在符合相關規定和限制下可予開放，泳客除游泳、淋浴等期間外須一直佩戴口罩；池內人數不得超過可容納人數三成；訓練小組或課堂不得超過4人，各小組之間須保持至少1.5米距離。

此外，泳池設施須每日最少清潔消毒一次、池水游離剩氯含量比例須符合標準、員工須每14天接受一次2019冠狀病毒檢測。嬉水池、兒童池、幼童池和按摩池繼續關閉。

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電影院、只用作現場表演的公眾娛樂場所，以及公眾溜冰場、體育處所和泳池的觀眾席人數放寬至場所座位數目75%；主題公園遊客人數也放寬至可容納人數上限的75%。

其他大部分適用於餐飲業務和表列處所的規定和限制繼續維持。部分表列處所在符合相關規定和限制下可予開放，包括須安排員工每14天接受一次病毒檢測。當局表示，政府正研究表列處所員工完成疫苗接種，即接種第二劑疫苗再加14天後，可視為符合定期檢測規定。

浴室、派對房間、夜總會、卡拉OK場所、麻將天九耍樂處所繼續停止營業。除獲豁免者，當局繼續禁止在公眾地方進行超過四人的群組聚集。

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責任編輯：潘曉豐