拜登愛犬再咬傷人 第二次發生同類事件 員工並無大礙

美國總統拜登入主白宮至今三個月未夠，早前一隻由他飼養的德國邊境牧羊犬就因咬傷人而被送走。上述牧羊犬於接受訓練後重回白宮陪伴拜登，近日再度將一位白宮工作人員咬傷。

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該德國邊境牧羊犬名為Major，現年3歲，據知拜登於2108年底在家鄉特拉華州（Delaware）領養它。白宮發言人周二（30日）確認，Major於周一（29日）再度咬傷一名正在工作的國家公園管理局員工，是第二次發生同類事件。第一夫人吉爾（Jill Biden）發言人拉羅薩（Michael LaRosa）表示，事發時Major正在散步，他強調Major正在適應環境。

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白宮醫療小組在國家公園管理局員工遇襲後已經為他進行檢查，該工作人員亦已重回崗位。另外Major上月曾咬傷一名白宮保安，該保安其後確認受到輕傷。而Major亦因此接受為期兩周的訓練，協助牠適應白宮生活。

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責任編輯：翁嘉陽