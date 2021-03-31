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【恒大汽車】許家印：第四季試產　目標2025年年產100萬輛

股市 17:54 2021/03/31

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恒大汽車 （00708） 遭官媒點名批評「紙上造車」後，即有所行動。恒大集團 （03333） 主席許家印在業績會上指，恒大汽車計劃今年4季度試生產，明年實現大量交付，目標2025年年產100萬輛車，2035年產500萬輛車。

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內地企業大舉投資電動車，官媒再次批評行業有「產品指標注水還甩鍋客戶」、「企業還沒賣一輛車市值就幾千億」等問題，包括點名恒大汽車收入極少來自電動車或新能源汽車，但市值已達5000億港元。

官媒批恒大汽車「紙上造車」股價曾挫一成半【下一頁】

報道批評，電動車市場潛力催生出部分企業紙上「造車」，指恒大汽車市值已高達5000億港元，成為港股中僅次於比亞迪 （01211） 的第二大車企，但該公司尚未有一款量產車型在售。根據日前公佈的2020年全年業績報，從營收佔比來看，恒大汽車98.79%營收來自醫療美容及健康管理收入，卻只有1.21%營收來自新能源汽車。

恒大汽車周二急跌7%後，今日（31日）反彈1.4%，收報57.8元，最新市值為5541億元。

相關文章：

【業績|恒大】恒大汽車去年虧損擴大至逾76億人幣　新能源汽車累計投入474億（第二版）

【恒大汽車】恒大汽車發布恒馳7、恒馳8、恒馳　一車未賣市值已破5000億

 

許家印 港股 恒大汽車（00708）

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