紐約亞裔老婦街頭無故被毆 全城怒斥同緝犯人

自新冠肺炎疫情爆發後，美國針對亞裔的種族仇恨案件日益增加。紐約周一（29日）再發生一宗針對亞裔仇恨犯罪，一名亞裔老婦在街頭被人襲擊，傷勢嚴重。紐約各界人士嚴厲譴責事件，警方亦公布疑犯圖片，希望盡快將其緝捕歸案。

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65歲的菲律賓裔女子周一在前往教堂途中，被一名男子無故連續攻擊。女子先是腹部被腳踢中跌倒在地，男子衝前再向女子施襲，並說「你不屬於這裡」（you don't belong here）。老婦及後獲送院就醫，發現她盤骨骨折及頭部有挫傷。

事發地點鄰近一棟大廈出入口，所以拍攝到整個事發經過。片段中有數名男子及大廈員工親眼目睹襲擊發生，但無人上前幫助。大廈的物業管理公司已經把有關員工停職。

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紐約州長科莫（Andrew Cuomo）對事件表示震驚，強烈譴責針對亞裔的暴力行為，呼籲族裔仇恨行為必須停止，並已下令州警方的仇恨犯罪部門提供協助。紐約警察局長謝伊（Dermot Shea）亦指事件令人不安，促請民眾提供施襲者資料以盡快破案，另加派人手巡邏亞裔集中社區。紐約市長白思豪（Bill de Blasio）直指大廈員工的行為不能接受，紐約人應該要幫自己人。

責任編輯：吳漢培

