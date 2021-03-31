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【網民熱話】上司突然問想加多少人工 事主憂是在試探他　結果大有驚喜　網民建議：直接說想翻倍

理財智慧 19:31 2021/03/31

分享：

加人工是每位打工仔都盼望的事，近日就有台灣網民在討論區發帖，指自己在科技業打滾滿一年，公司和他談加人工的事情，然後主管突然來一句：「你想要調薪多少？」令他不知所措，後來公司加了他的工資比他報給主管的數目還要多。事主對公司調整薪金還會問員工意見的行為感到驚訝，於是上來問有沒有人調薪也有這樣被問過。

【網民熱話】公司升你做經理 但要求減10%人工 網民籲：袋住先　【下一頁

事主經歷：

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【失業率創新高】冇左份工點算好? 人力資源顧問：被壓價也要接受 現在爭取到一份工作十分重要　【下一頁

留言區下，不少網民都紛紛分享自己的經歷，「我第一次被問就喊1萬，之後調了1.5萬給我，底薪目前72k」、「我公司也曾這樣問過，然後調完後還問我們這樣滿意嗎」、「我的第一份正職工作，經理說薪水隨我開，然後我講了一個是當時同學們薪水1.5倍的數字，經理一口答應，簽約兩年」、「也太好，我這邊是主管說要幫我調，然後聽HR說要寫報告呈報我的優良事蹟，她就說HR說不能調，懶得寫就懶得寫還推給別人」亦有網民笑言「直接說想翻倍」

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責任編輯：黃苑筠

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