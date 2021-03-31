【BioNTech復必泰】郭廣昌：疫苗投入以國家利益為先　籲股東對疫苗研發表示理解

▲ 復星郭廣昌指，疫苗投入以國家利益為先。

復星國際 （00656） 與BioNTech共同研發新冠疫苗復必泰，而香港可能周末或下周初恢復疫苗接種。就大眾最關心的疫苗問題，董事長郭廣昌今日於業績會表示，「復星在疫苗上的投入，是以國家利益為先，是超越股東利益的。」

香港有望短期恢復接種復必泰，詳情【下一頁】

他續說，集團在研發新冠疫苗這件事上，對股東其實不是很負責任。因為當初選擇以mRNA技術為路線，可以說是毫無把握，「我當時的想法是，這條技術路線是全新的，雖然有可能顆粒無收，但要為國民多提供一種選擇，為國家多提供一種可能」。

郭廣昌表示，包括去年年底疫苗在海外上市後，集團要向BioNTech付定金，鎖定疫苗產能供應，此舉是充滿風險。對疫苗成功開發，郭廣昌感到「喜出望外」。他呼籲復星股東對復星疫苗研發表示理解：「總有一些事情是超越利益之外的，所以請大家理解。」

另外，對於集團今後的投資路向首席財務官龔平指出，復星將更強調投資併購的作用，專門設立首席投資官（CIO）職位，不過未來不會進行開拓新業務的投資併購，亦盡可能減少參與純粹財務投資，以後的投資會以補強現有業務為主。

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