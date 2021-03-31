【收埋Dislike鍵】YouTube推新測試　隱藏影片「我不喜歡」數字

▲ YouTube日前宣布隱藏測試「我不喜歡」（Dislike）的按鍵數字，預告將推出全新介面，平衡創作者的體驗。

網民往往在影片平台YouTube上，都可以點選給予Like與Dislike來向YouTube創作者來反映對影片內容的喜惡，甚至會號召網民齊齊集氣Dislike表達不滿。不過YouTube日前宣布隱藏測試「我不喜歡」（Dislike）的按鍵數字，預告將推出全新介面。

據YouTube官方Twitter帖文說明，YouTube內容創作者將可在Studio工作室選擇不顯示某影片的Dislike數字。即是在影片公開後，觀眾即使點擊了Dislike鍵，也看不到實際數量有多少。

該平台強調，YouTube創作者仍可在後台查看實際人數，幫助評斷影片成效；觀眾則可繼續點擊「我不喜歡」以幫助優化YouTube的演算法，推薦更適合的影片。同時透過留言反饋，給予創作者建議。

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此外，YouTube在一篇說明文件中指出，不少創作者反映，公開的「不喜歡」人數會影響他們的私生活，並可能成為網友濫用、發起針對性的Dislike行動工具，所以今次測試隱藏該數字，目的是希望平衡創作者的體驗。

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責任編輯：張寶燕