  • 26°C
香港時間 : 2021403日 (六) 09:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【靈感特薄時@iM網欄】創意歎息橋（二）「用廣告說故事」之前

名人薈萃 08:46 2021/04/03

分享：

上期提到用廣告說故事，今天本想跟大家分享一個成為了創意歎息橋產品故事，但執筆時卻發現，不如借故事背後的創作故事，讓大家了解創作背後的心路歷程。

 

數年前，一個外國首飾品牌邀約比稿，為即將推出的新品作推廣，特意找來數間國際化而具本土視野的廣告公司參與。從客戶手中收到一系列市場分析、目標客群研究、推廣日期、預算、品牌形象等資料後，急不及待立即翻到新品設計的一頁，期望了解一下設計理念。有時，設計理念可以吹得有如世界盡頭的漫天煙火，更可以精簡得一言以蔽之，不錯，設計師這次沒有明確闡釋產品的靈感由來，只是很self-explanatory 的提到：婚戒設計啟發自Mobius。

有真實的Product Story，當然可以順理成章將當中的橋段脈落、構思經歷，作為創作參考，但沒有的話，其實亦沒什麼大不了，反而能讓廣告創作時，擁有更大的原創性及自由度。而當時，腦海裡的只有3件事：一枚婚戒、一款未知什麼是Mobius的設計、愛情故事，浪漫因子旋即活躍起來。

網絡截圖：一個新品的設計原型，附帶一句：啟發自mobius。然後，廣告創作便開始了。



世界上沒什麼問題，是Google大神回應不來的，一指按下，mobius的祖宗 18代也得帶同所有子嗣穿越時空解你困惑，獲得一大堆無關痛癢的資料外，亦發現它是Infitiny符號的原型，被稱為不完美的圓形，中間的扭曲位置，令環形沒有底面之分，假如在它的平面行走，是一條翻來覆去沒有終點的路，悲觀的人看到的，是一條「明明我已畫夜無間望著面前路，夢想中的彼岸為何還沒到」的無間道；談情的人看到的，是不論陰晴，都一路走下去的至死不渝。概念到此刻，只成形了小部分，假如只是直白地陳述婚姻關係，那麼至死不渝可能只是一種詛咒，愛情中最扣人心弦的，往往不只是雙方的經營，更是倆口子的共同經歷。
 

那麼，一同度過的高低升跌的起點在哪兒？由哪一刻哪個動作開始？而那個動作像烙印，不用言語，去說明愛的降臨；而那個動作是力度，輕重也好，認定他就是對方；而那個動作是溫差，交換平衡，融合兩個平行世界。
是牽手。一遍遍一天天，一年年一輩子，讓兩人同一速度步伐，一同經營經歷，然後兩個人一路走下去，從開始到以後，到世界盡頭，都不放手。不妨計算一下，假如將兩人一生的愛情時間濃縮變為一年，親吻時間總計只得一個星期，擁抱大概有一個月，牽手卻長達數月。最簡單，也最困難；最平凡，也最特別；最易忘，也最難忘。而兩人手牽手的動作，恰恰就是Mobius 設計的獨特之處。

網絡截圖：兩人手牽手的動作，恰恰就是Mobius 設計的獨特之處。



牢牢堅扣、周而復始的Mobius形狀，讓「牽著手一路走下去」，成為了這枚婚戒所承載的信息，記載著第一次牽手的勇氣，紀念著每一次不放手的時刻，提醒著下一次緊緊握著的意義，牽著，一路一起走，我們將創意命題為：「愛，不放手」。

以上只為創意示範畫面，純屬虛構。

廣告片當然是比稿重點，但信念歸信念，唯有於現實世界找來真實例子，才能牽起更多人的共鳴，我們後續用社交媒體，走訪最貼近人群的真實故事，分享每一個想放手的理由：分隔異地的雙城戀、女尊男卑的愛、彩虹之戀、上司下屬戀……當然，他們都找到堅持不放手的唯一原因。

以上只為創意提案表達畫面，純屬虛構。

 

沒人知比稿結果如何，亦沒人知該設計下落如何，否則便沒有今天的創意歎息橋。以上橋段內容，純屬虛構，不喜勿插。

作者_TwoWind（陳二風）簡介：

廣告公司腦作總監，未能靠顏值，唯有拼才華講實力，音樂下廚詠春填詞街舞魔法編劇，也文也武無一精通，但深信對生活的留意，可促成千奇百趣的廣告創意。

IG : twowind

 

更多靈感特薄時@TwoWind的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : TwoWind（陳二風）

欄名 : 靈感特薄時

最新專欄文章 更多

【靈感特薄時@iM網欄】用故事說廣告 用廣告說故事
2021/03/06
【靈感特薄時@iM網欄】用故事說廣告 用廣告說故事
【靈感特薄時@iM網欄】牛年腦作創意論 創作之計在於春
2021/02/20
【靈感特薄時@iM網欄】牛年腦作創意論 創作之計在於春
【靈感特薄時@iM網欄】廣告文案必勝技 食字押韻你O 唔 OK？
2021/02/08
【靈感特薄時@iM網欄】廣告文案必勝技 食字押韻你O 唔 OK？
【靈感特薄時@iM網欄】 MeWe 是廣告淨土？ 廣告創作冇得做？
2021/01/23
【靈感特薄時@iM網欄】 MeWe 是廣告淨土？ 廣告創作冇得做？
【靈感特薄時@iM網欄】負能量文案 鍊就新一年百毒不侵
2021/01/09
【靈感特薄時@iM網欄】負能量文案 鍊就新一年百毒不侵
結婚 愛情 廣告 編劇 概念 媒體 廣告 設計 設計師 品牌

上一篇文章

【當港女遇上摩洛哥小子@iM網欄】沙漠中的水塘 拉希迪亞(Rachidiya)

下一篇文章

【清酒新世界@iM網欄】鍋島· 二 不斷改良的精神
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【樓市熱話】月入4萬擁300萬首期 望買580呎以上近港鐵三房　網民：市區三房想也不用想
【樓市熱話】月入4萬擁300萬首期 望買580呎以上近港鐵三房　網民：市區三房想也不用想
【人生贏家】 上司35歲供完兩層樓 返工零壓力令人羨慕 網民：人比人 比死人
【人生贏家】 上司35歲供完兩層樓 返工零壓力令人羨慕 網民：人比人 比死人
【網民熱話】大學生做Foodpanda　日做16小時　21月賺22萬　網民反批：青春無價
【網民熱話】大學生做Foodpanda　日做16小時　21月賺22萬　網民反批：青春無價
【大行報告】呢隻老牌藍籌獲高盛上調目標價　股價4日升一成創7個月新高
【大行報告】呢隻老牌藍籌獲高盛上調目標價　股價4日升一成創7個月新高
【網民熱話】女友住酒店海景房一晚要3000元　學「獨處」要求男友付款　網民：說不定你會有驚無喜
【網民熱話】女友住酒店海景房一晚要3000元　學「獨處」要求男友付款　網民：說不定你會有驚無喜
【網民熱話】37歲港女轉工月薪17K減至14K 與繼母不和搬出來自住 一個問題竟成最大困擾？
【網民熱話】37歲港女轉工月薪17K減至14K 與繼母不和搬出來自住 一個問題竟成最大困擾？