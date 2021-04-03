【靈感特薄時@iM網欄】創意歎息橋（二）「用廣告說故事」之前

上期提到用廣告說故事，今天本想跟大家分享一個成為了創意歎息橋產品故事，但執筆時卻發現，不如借故事背後的創作故事，讓大家了解創作背後的心路歷程。

數年前，一個外國首飾品牌邀約比稿，為即將推出的新品作推廣，特意找來數間國際化而具本土視野的廣告公司參與。從客戶手中收到一系列市場分析、目標客群研究、推廣日期、預算、品牌形象等資料後，急不及待立即翻到新品設計的一頁，期望了解一下設計理念。有時，設計理念可以吹得有如世界盡頭的漫天煙火，更可以精簡得一言以蔽之，不錯，設計師這次沒有明確闡釋產品的靈感由來，只是很self-explanatory 的提到：婚戒設計啟發自Mobius。

有真實的Product Story，當然可以順理成章將當中的橋段脈落、構思經歷，作為創作參考，但沒有的話，其實亦沒什麼大不了，反而能讓廣告創作時，擁有更大的原創性及自由度。而當時，腦海裡的只有3件事：一枚婚戒、一款未知什麼是Mobius的設計、愛情故事，浪漫因子旋即活躍起來。

▲ 網絡截圖：一個新品的設計原型，附帶一句：啟發自mobius。然後，廣告創作便開始了。





世界上沒什麼問題，是Google大神回應不來的，一指按下，mobius的祖宗 18代也得帶同所有子嗣穿越時空解你困惑，獲得一大堆無關痛癢的資料外，亦發現它是Infitiny符號的原型，被稱為不完美的圓形，中間的扭曲位置，令環形沒有底面之分，假如在它的平面行走，是一條翻來覆去沒有終點的路，悲觀的人看到的，是一條「明明我已畫夜無間望著面前路，夢想中的彼岸為何還沒到」的無間道；談情的人看到的，是不論陰晴，都一路走下去的至死不渝。概念到此刻，只成形了小部分，假如只是直白地陳述婚姻關係，那麼至死不渝可能只是一種詛咒，愛情中最扣人心弦的，往往不只是雙方的經營，更是倆口子的共同經歷。



那麼，一同度過的高低升跌的起點在哪兒？由哪一刻哪個動作開始？而那個動作像烙印，不用言語，去說明愛的降臨；而那個動作是力度，輕重也好，認定他就是對方；而那個動作是溫差，交換平衡，融合兩個平行世界。

是牽手。一遍遍一天天，一年年一輩子，讓兩人同一速度步伐，一同經營經歷，然後兩個人一路走下去，從開始到以後，到世界盡頭，都不放手。不妨計算一下，假如將兩人一生的愛情時間濃縮變為一年，親吻時間總計只得一個星期，擁抱大概有一個月，牽手卻長達數月。最簡單，也最困難；最平凡，也最特別；最易忘，也最難忘。而兩人手牽手的動作，恰恰就是Mobius 設計的獨特之處。

▲ 網絡截圖：兩人手牽手的動作，恰恰就是Mobius 設計的獨特之處。





牢牢堅扣、周而復始的Mobius形狀，讓「牽著手一路走下去」，成為了這枚婚戒所承載的信息，記載著第一次牽手的勇氣，紀念著每一次不放手的時刻，提醒著下一次緊緊握著的意義，牽著，一路一起走，我們將創意命題為：「愛，不放手」。

▲ 以上只為創意示範畫面，純屬虛構。

廣告片當然是比稿重點，但信念歸信念，唯有於現實世界找來真實例子，才能牽起更多人的共鳴，我們後續用社交媒體，走訪最貼近人群的真實故事，分享每一個想放手的理由：分隔異地的雙城戀、女尊男卑的愛、彩虹之戀、上司下屬戀……當然，他們都找到堅持不放手的唯一原因。

▲ 以上只為創意提案表達畫面，純屬虛構。

沒人知比稿結果如何，亦沒人知該設計下落如何，否則便沒有今天的創意歎息橋。以上橋段內容，純屬虛構，不喜勿插。

作者_TwoWind（陳二風）簡介： 廣告公司腦作總監，未能靠顏值，唯有拼才華講實力，音樂下廚詠春填詞街舞魔法編劇，也文也武無一精通，但深信對生活的留意，可促成千奇百趣的廣告創意。 IG : twowind

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