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【ET講股通】孫運喜：第二季前瞻 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

股市 18:50 2021/03/31

分享：

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，季結日，恒指高開低收，全日倒跌199點，收報28378點。大市總成交1,640億元。新經濟股如小米 （01810） 、騰訊 （00700） 收市升幅收窄，業績麻麻的中銀香港 （02388） 跌4.6%，地產股亦偏軟。昨日本欄指從種種迹象分析，未宜對升市太樂觀，今日果然隨即回軟。

總結第一季，港股1月開局曾予股民無限憧憬，單日成交一度高達逾3千億，惟農曆新年後回來，牛年伊始，大市隨即由高位回落。季內一度升逾4千點，全季埋單升幅僅千點，可謂水瓜打狗。第二季展望如何？

恒生科指望守高低腳雙底

基本面要留意：（1）疫情，特別是會否再在美國爆發；（2）對冲基金爆倉的後遺症，銀行損失多少，以及槓桿交易會否減少。

技術面則要緊盯3個關鍵點位，包括：

（1）恒生科指：似形成高低腳雙底，兩個低位為3月9日7706點及3月25日7642點，惟今日向上逼近20天綫後回軟，慎防下試保歷加通道底部7822點，若失守上述支持，中綫回穩勢頭或遭破壞；

（2）國指：同樣上試保歷加通道中軸後回落，100天綫得而復失，或下試通道底部10700點及前浪底支持10600點水平；

恒指支持100天綫28062點

（3）恒指：跌市成交未算配合，屬不幸中之大幸。惟陰陽燭呈「穿頭破腳」，且同樣受制保歷加通道中軸，支持看100天綫28062點及通道底部27905點，若失守，後市恐下試27500關。

展望第二季，相信新經濟股仍有一定壓力，而業績理想、派息較佳的股份，料續獲資金追捧，表現將較佳。中銀業績倒退、減派息，股價應聲跌4.6%；相反，母企中行業績對辦、增派息，股價逆市升1.4%。

【「ET講股通」問股環節，包括︰微創醫療、中移動、國壽、阿里巴巴、中石化、萬洲、恒騰網絡︰立即觀看

如有股票疑難，歡迎留言問股【按此


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欄名 : ET講股通

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