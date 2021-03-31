【北水基金】富國基金深信北水仍南下 港股為投資首選

▲ 富國基金指，內地富裕族仍視本港為走出去的資產配置首選。

主打港股的港股通內地公募基金，又或滬港深產品，今年的新發行額驟縮，但內地第6大基金公司富國基金，相信北水仍會南下，只是速度有所放緩，主因有2，包括：（1）內地理財產品收益率趨跌；（2）為防泡沫內地嚴打炒樓，導致民間逾萬億元（人民幣，下同）的閒置資金，紛紛轉移目標，主要透過股票基金等渠道，冀尋求投資增值，而港股是內地有閒資族，作為資產配置走出去的首選市場。

港股受惠全球復甦 看好4大界別

富國基金策略部總監暨首席策略分析師馬全勝回應本報查詢指，早前港股急跌，主要受美國債息抽升，令全球股滙債甚波動，以及高估值等影響，市場反應過度悲觀。但港股受惠於全球經濟復甦，當中4大類行業仍可看好，如出口主導、具備加價條件的上游原材料業務、順周期板塊，以及優質新經濟股。不過，現市況仍甚反覆，故基金首重均衡配置資產。此外，面對美滙指數突破93大關，再創今年新高，惟暫難言美元是否巳轉勢，步入長期升浪，因此毋須過慮強美元令新興市場撤資，拖累中港股市。

馬全勝回顧港股和A股的牛熊周期，兩大市場存着明顯的聯動規律，隨着内地公司頻繁赴港上市，以及互聯互通深化，中港聯動效應正不斷增強。

首季北水基金吸資近1.1萬億【下一頁】

雖然中港兩地存在明顯的聯動規律，但港股作為全球機構主導的市場，在彈性及時間節奏上存差異。放眼較長線，2015年受A股「股災」所累，恒生指數出現回調壓力，但隨後的2016至2018年，港股在「性價比」和「經濟復甦」的组合下，未幾已大幅上漲。再舉2019至2020年為例，A股迎來核心資產大漲，港股的新經濟股也表現較好，但恒生指數僅升5%左右，AH股溢價指數期間走向近十年高點150%（據Wind截至去年底的統計）。

內地首季經濟料復甦 企業盈利撐港股

展望未來，馬全勝認為，内地經濟復甦的節奏，以及顧慮海外風險的演繹，才是港股市場的核心。一方面，內地經濟仍處於復甦的通道，一季度經濟急增是大概率事件，企業盈利對港股帶來支撐。可是，不斷攀升的美債收益率，以及海外市場波動，令投資者風險偏好下降。然而，市場也在修正過度悲觀的預期，從歷史看，大市未必再大跌，盈利拐點更重要。

談及疫後最看好的板塊，馬全勝表示，2021年均衡配置價值股是合理的選擇。春節後港股的成長股及價值股交替輪動，得益於全球經濟復甦，以及上游原材料漲價，順周期及低估值板塊的性價比被市場認可。未來續關注受益於出口需求，消費和服務復甦的相關標的股，但順周期投資的關鍵，在於對拐點的把握，更長期的機遇需要經濟的進一步確認。

市場憧憬更多港股養老金基金獲放行【下一頁】

他補充，相較美股及A股，港股藉IPO和中概股二次上市，已聚集大量的優質互聯網科技公司。再者，香港主要指數纳入新經濟股，中概股回歸潮亦加速港股市場的结構調整，以及優化恒生指數成份股，料新經濟股未來仍可能是市場的焦點。

對於春節後新發行的公募基金驟減，市場又擔心贖回潮，加上本港將調升印花税，會否令北水湧港驟縮。

馬全勝解釋，基金的申購及贖回是投資者的正常操作，當然，在市場急速調整過程中也會出現羊群效應，比如2015年市場大幅下跌，贖回潮帶來骨牌效應的負面衝擊。然而，目前來看，預計整體的影響仍可控。

中港股市早前波動，基金出現贖回潮【下一頁】

問及本港於8月加印花税的影響，馬全勝重申，印花税調升的核心在於交易成本的上升，會制約南下資金和外資的流動，壓抑全市場流動性和換手率，按理，中下價個股的受損概率較多。但也須注意的是，印花税上調只是「一次性衝擊」，而非持續性的政策「轉向」壓力。南下資金仍視香港作為居民資產配置的重要市場，當前仍處於在緩慢中細水長流來港投資。

至於眼下環球最大的宏觀風險，是否美元轉強令新興市場撤資。馬全勝強調，過去一年，在全球疫情肆虐下，各大央行採極度寬鬆的貨幣政策，金融市場沉醉於流動性，並推動資產估值日益高估，及債務水平不斷攀升。随着後疫情時代，非常規的政策回歸常態化，或是當下全球面臨的較大挑戰，目前巴西、土耳其、俄羅斯已加息，美債收益率的陡峭化過程中，高估值資產仍面臨一定的壓力。

截至去年底，富國基金剔除貨幣及部分理財基金規模為4144.11億元，在148家基金公司中排名第6（數據來自海通證券研究所金融產品研究中心）。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪