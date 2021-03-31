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【2021新盤】西營盤尚瓏首張價單登場　開放式折實688萬起　平均呎價逾3萬　發展商：對銷情有信心

股樓投資 17:58 2021/03/31

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發展商搶攻復活節檔期，再有新盤展開銷售。富豪酒店旗下西營盤尚瓏，公布首張價單，涉及50伙單位，設開放式至兩房間隔，實用面積242至431平方呎，以最高總折扣率計，折實價由688.1萬元起，至最貴1,355.83萬元，折實呎價則約27,972元至31,626元。

首批最平單位為6樓D室，實用面積242平方呎，開放式間隔，以最高總折扣率計，折實價688.1萬元，折實呎價28,434元。最平一房為6樓E室，實用面積265平方呎，折實價約755.72萬元，折實呎價28,518元。最平兩房為6樓F室，實用面積427平方呎，折實價1,194.4萬元，折實呎價27,972元。 

示範單位：18樓A室

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富豪國際酒店集團執行董事范統認為，尚瓏首批折實平均呎價約30,299元，認為開價貼市，最快復活節假期後開賣。他續說，價錢主要參考項目質素及優點，認為項目伙數不多，有自身優勢，故對銷情有信心，又透露其後推出的價單或會加價，但仍視乎首輪開售情況。

示範單位：18樓E室

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中原地產西半山首席營業董事李巍說，發展商定價克制，首批50伙平均實用呎價30,299元，較市場預期平，貼近同區新盤貨尾單位，預期市場反應踴躍，可吸引區內分支家庭及換樓客。他續說，尚瓏位置就近地鐵站，方便中上環上班族，樓價及升值潛力可看高一線，預料落成後呎租可達80元或以上，租金回報可達3厘。 

資料顯示，項目尚瓏位於皇后大道西160號，提供130伙單位，實用面積約205至483平方呎。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 富豪國際（00078） 中原地產 西營盤 尚瓏

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