IMF擬上調全球今明兩年經濟增長預測 對全球經濟增長樂觀

國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）周二（30日）表示，在經濟去年全球經濟萎縮約3.5%後，IMF將再次調高對2021年和2022年全球經濟增長的預測，但警告金融前景仍然處於不確定因素。

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格奧爾基耶娃指出由於各國對疫情的控制和推出財政措施減輕對經濟造成的衝擊，IMF將上調1月份時的全球經濟增長預期。在1月份，組織預計2021年以及2022年的全球經濟，將分別增長5.5%和4.2%。

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與此同時，她又表示雖然整體的經濟前景有所改善，但各國甚至國家內不同地區之間都出現分歧情況，這將會令不少人面臨失業及貧窮加劇。她呼籲各國應繼續採取有力的行動幫助經濟復蘇，加大疫苗的生產和分發，並投資綠色以及數碼基礎建設。





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責任編輯：羅浩濂

