【職場熱話】返新工一星期想辭職 質疑自己抗壓性太低？　網民：不能拖到試用期後才走

各行各業的工資不同，要求也不同。很多人以為自己適合做這個行業，但最後也是轉行。近日有台灣網民於網上討論區發文，指了解到自己不適合公司後想辭職，詢問大家自己會否太抗壓性低。

樓主經歷：

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不少網民明白樓主的狀況，指壓力大勉強自己也沒有意思。況且才一星期，要走就快走，不然拖到過了試用期才走就變得超級麻煩。亦有人覺得，找新工作也很容易，要是怕沒有收入就可以考慮騎牛搵馬。

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至於樓主問應該等公司辭退還是自行離職，大家都覺得樓主應該要自己辭職。有過來人表示，現在工作的地方不會主動裁員，令他對某個工作力低的同事感到不滿，又沒有辦法，希望樓主借鑑一下，對公司、自己也好。

有人認為樓主不應該在乎別人的想法，離職後就不會再有人記得樓主是誰。倒不如多多關注自身，最重要的是自己做的習慣，又有錢比較要緊。

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責任編輯：張瑋婷