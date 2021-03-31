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關愛基金明起接受四人或以上住戶津貼申請 最高金額為15.5萬元

理財智慧 18:45 2021/03/31

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關愛基金由周四（4月1日）起，接受四人或以上住戶申請為非公屋、非綜援低收入住戶而設的一次過生活津貼，四人及五人台以上住戶的津貼金額分別為14.5萬元和15.5萬元。

受惠住戶須以月租或更長租期形式租住私人樓宇、工業大廈或由非政府機構營辦的社會房屋；租住民政事務總署豁下單身士宿舍計劃宿位或由非政府機構提供予更生人士的宿舍宿位、居於臨時房屋或船艇、無家者也可申請。

【4月好去處】南豐集團《井蓋展》 探究香港井蓋歷史奧秘：【下一頁

申請者每月入息須不超過指定限額（表一），沒有領取綜合社會保障援助，在香港沒有物業；租住私人樓宇、工業大廈、商業大廈或社會房屋的住戶每月租金不得超過指定上限。

所有住戶成員均為60歲或以上長者的住戶、所有住戶成員均為24歲或以下青年的住戶或無家者，可分別到長者服務單位、青少年服務單位和接受無家者申請的服務單位遞交申請。

四人、五人及六人或以上住戶的入息及租金上限如下︰

住戶人數 住戶入息限額 住戶租金上限
4 33,500元 16,750元
5 36,900元 18,450元
6或以上 40,800元 20,400元

 

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責任編輯：潘曉豐

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