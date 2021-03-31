【第2季部署】第2季 值得留意的10大收息股

第2季臨近，北水的活躍程度亦未恢復至年初水平，加上科技股熱炒程度減退，傳統股尤其是高息的一群，在目前市況下再度成為吸引的選擇。繼去年底的《2021年 值得留意的10隻收息股》，投資組再趁季結向一眾讀者推介，目前十隻較值得留意的收息股。

事實上，不少來自公用、地產和能源行業的收息股，在去年疫情下業務仍然平穩，不但繼續交出理想業績，派息更同時穩中有增，個別股份更成功維持上市以來派息連年增加的紀錄。再從這群收息股中觀察篩選，目前周息率介乎4厘或以上的股份，都屬目前較理想的收息選擇。

第2季值得留意的10大收息股一覽：

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