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【第2季部署】第2季 值得留意的10大收息股

股樓投資 21:45 2021/03/31

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第2季臨近，北水的活躍程度亦未恢復至年初水平，加上科技股熱炒程度減退，傳統股尤其是高息的一群，在目前市況下再度成為吸引的選擇。繼去年底的《2021年 值得留意的10隻收息股》，投資組再趁季結向一眾讀者推介，目前十隻較值得留意的收息股。

事實上，不少來自公用、地產和能源行業的收息股，在去年疫情下業務仍然平穩，不但繼續交出理想業績，派息更同時穩中有增，個別股份更成功維持上市以來派息連年增加的紀錄。再從這群收息股中觀察篩選，目前周息率介乎4厘或以上的股份，都屬目前較理想的收息選擇。

第2季值得留意的10大收息股一覽：

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【第2季部署】大調整過後 值得開始吸納的5大新經濟股   詳情請看【下一頁

【第2季部署】星展予恒指12個月目標33400點 上半年看好周期性傳統股 薦10隻港股為吸納首選   詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

港華燃氣（01083） 收息股 港股

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