【業績｜內房股】恒大去年少賺53%息15.2分人幣　目標6月底前淨負債率降至100%以下

▲ 恒大去年少賺53%息15.2仙人幣 目標6月底前淨負債率降至100%以下

中國恒大 （03333） 去年少賺53.3%至80.8億元（人民幣，下同），核心業務利潤301.3億元。恒大擬派末期股息0.152元。恒大今日跌3.9%，收報14.8元，現價股息率約1.2厘。

萬科派末期息1.25元人幣、股息率近5厘，看【下一頁】

恒大表示，今年首季有息負債已下降425億元，超額完成季度降債目標。恒大指，計劃2021年全年有息負債再下降1,500億元，年底有息負債從7,165億元降至5,600億元，首先在6月底前降至5900億元以下。有息負債目標2022年6月30日下降到4,500億元以下；2023年6月30日下降到3,500億元以下。

在「三條紅綫」方面，恒大目標今年6月底前，淨負債率降到100%以下；今年底現金短債比達到1以上；2022年底前，資產負債率降至70%以下，達到「三條綠綫」。

今年首季銷售增2%至1510億元

恒大表示，今年全年銷售目標為7500億元，首季合約銷售額錄得1,510億元，按年增長2 %，銷售回款1,330億元，按年增長17%。恒大又指，可售住宅土儲總規模未來兩年計劃年均再下降1,500萬平方米，控制在2億平方米左右，保持在合理水平。

去年恒大合約銷售額7,232.5億元，按年增20.3%，銷售回款率達90%，合約銷售面積8,085.6萬平方米，按年增長38.3%。期內，營業額為5072.5億元，按年增6.2%，毛利率為24.2%。。

控規模方面，2020年下半年， 集團土儲面積從2.4億平方米下降到2.31億平方米，下降近1,000萬平方米。

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編輯：袁諾曦