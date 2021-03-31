【萬洲國際288】業績遜預期 股價急插逾一成 即睇大行點解畫

萬洲國際（00288）公布去年業績，去年生物公允價值調整前盈利9.73億元（美元，下同），按年下跌29.4%，生物公允價值調整後的盈利8.3億元，跌43.5%，每股盈基本盈利6.6仙，派每股末期息12.5港仙 ，按年下跌52.8%。萬洲績後被拋售，股價一度大插13.3%，低見6.26港元，為今日（31日）表現最差藍籌。

萬洲去年收入升6.2%至255.9億元，肉製品銷量跌2.1%至327.6萬公噸， 經營利潤跌4.8%至15億元；豬肉銷量則跌6.6%至394.6萬公噸，經營利潤大跌40.2%至3.4億元，主要因美國業務受疫情影響需求而錄得經營虧損3,300萬元所致。

多間大行績後下調萬洲目標價，主要由於美國業務表現不似預期。其中，摩根大通發表研究報告指，公司去年生物公允價值調整前銷售及盈利分別升6.2%和跌29.4%，比市場預期差20%；當中第四季分別跌1.3%和85%，主要由於美國上游業務在疫情下的撥備較高，而中國下游業務經營溢利按季跌約20%。

券商績後點評及目標價﹕

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該行認為，公司去年由美國向中國出口約60萬噸豬肉， 而2019年出口量則為20至30萬噸，估計中美豬肉貿易盈利今年將有強勁增長，主要受惠兩地價差及產品供應增加等。同時，該行估計公司可受惠美國經濟復甦及中國豬肉成本通脹壓力減輕，預期今年銷售及盈利按年分別升4.3%及27.4%，因此維持「增持」評級，目標價由10.6元下調一成至9.5元。

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記者﹕郭秀慧