拜登料先推2萬億基建方案 訂8年美國就業計劃

美國總統拜登將於當地時間周三（31日）先行公布2萬億美元基建方案，促進美國就業機會，據傳拜登今次的刺激經濟方案將維期8年。方案內容料涵蓋重建多項交通、供水系統等基礎設施、增加投放研究資金用於落後中國或其他競爭對手的領域等。據悉，拜登計劃提高企業稅率應付基建方案開支。

刺激經濟方案料升至4萬億美元 拜登擬徵稅幫補 【下一頁】

據消息人士指，白宮官員於周二（30）透過電話舉行會議，談及有關基建方案措施內容。基建方案具體措施包括修建高速公路、寬頻、供水系統及橋樑等基礎設施。此外，基建方案亦會在創新科技方面投放充裕研究資金，包括涉及針對落後於中國及其他對手的半導體或電池領域。

拜登首場記者會6大重點 對中國北韓立場要留意 【下一頁】

此外，預料拜登（Joe Biden）周三會運用部分篇幅詳述減低氣體排放的措施，以擺脫對化石燃料的依賴。拜登計劃2035年前實現電網零排放，以及到2050年實現整個經濟零排放目標。基建方案包括針對汽車電氣化投放1,740億美元投資、到2030年前安裝50萬個電動汽車充電站、希望吸引汽車製造商在當地設廠及搜集原料，刺激當地工人就業。據悉基建計劃亦會投放資金用於家庭及社區服務、並尋求提高最低工資。

白宮國家經濟委員會主任迪斯（Brian Deese）於會議中透露，打算提高企業稅率，以增加政府稅收應付基建方案開支。若拜登希望通過基建方案，需在參議院獲足夠共和黨人支持。但另一方面，有民主黨人亦對加稅措施持懷疑態度。民主黨人尼爾（Richard Neal）指，民眾得知即將加稅，或會抑壓他們消費意欲。

責任編輯：郭麗明