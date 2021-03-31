【網民熱話】小朋友玩手機出事 收電訊公司5,000元震撼帳單　媽媽拒負責：不關我事

管教子女是父母的責任，早前就有一名媽媽在Facebook群組發帖，稱自己的10歲小孩疑因打遊戲時用多了流動數據服務，現正被電訊公司追討5,000多元的費用。但她卻認為此事與她無關，斥電訊公司「無緣無故」寄來帳單，因此問網民應怎樣處理，又問：「有沒有機構可投訴？」

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帖文一出引起網民迴響，不少網民都斥責事主不負責任，沒有看好小孩，「沒有不小心的，小孩用手機的習慣都不去關心，不聞不問，出事還想委過於人？」、「其實你做人父母有監管責任，不是一句小朋友幹的就了不起，小朋友傷人難道又一句『小朋友而已』了事？」、「你在酒樓放下小朋友沒有理會他，但是他叫了菜單吃光別人的長腳蟹，現在酒樓出了帳單給你，你現在反而走過來投訴酒樓，還想『走數』？？」、「我想問一下，我叫小朋友幫我填一張六合彩，但他填錯了，不是我想買的號碼，但是買了五千元，可不可以問馬會拿回？」亦有網民笑言：「試試聯絡保良局，不過十歲比較麻煩，放到網上看有沒有人會領養吧。」

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責任編輯：黃苑筠