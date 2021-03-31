愛犬再次咬傷人 傳拜登卻想養返隻貓

美國總統拜登入主白宮未足三個月，其飼養的其中一隻德國邊境牧羊犬早前因咬傷人而被送走。牧羊犬其後接受訓練後重回白宮陪伴拜登，近日再度將一位白宮工作人員咬傷。白宮發言人確認事件，強調拜登愛犬正在適應環境。

拜登2108年底於家鄉特拉華州（Delaware）領養Major，現年3歲的牠正值好動之齡。白宮發言人周二（30日）確認，Major於周一（29日）再度咬傷一名正在工作的國家公園管理局員工，是第二次發生同類事件。第一夫人吉爾（Jill Biden）發言人拉羅薩（Michael LaRosa）表示，事發時Major正在散步，他強調Major正在適應環境。

拜登愛犬咬傷保安 遭趕離白宮返特州 【下一頁】

出於安全考慮，白宮醫療小組已經為遇襲員工進行檢查，該工作人員亦已重回崗位。

Major上月曾咬傷一名白宮保安，該保安其後確認受到輕傷。而Major亦因此接受為期兩周的訓練，協助牠適應白宮生活。至於拜登於2008年當選副總統後，太太吉爾送的另一隻德國邊境牧羊犬Champ已經13歲，由於年齡老邁，性格亦相對平和。

拜登曾於本月初表示，Major是一隻「可愛的狗」（sweet dog）。據悉，拜登及家人正計劃再養一隻貓。

責任編輯：李俊儀