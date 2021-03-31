  • 27°C
香港時間 : 2021331日 (三) 17:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

愛犬再次咬傷人 傳拜登卻想養返隻貓

環球社會熱點 17:36 2021/03/31

分享：

美國總統拜登入主白宮未足三個月，其飼養的其中一隻德國邊境牧羊犬早前因咬傷人而被送走。牧羊犬其後接受訓練後重回白宮陪伴拜登，近日再度將一位白宮工作人員咬傷。白宮發言人確認事件，強調拜登愛犬正在適應環境。

拜登2108年底於家鄉特拉華州（Delaware）領養Major，現年3歲的牠正值好動之齡。白宮發言人周二（30日）確認，Major於周一（29日）再度咬傷一名正在工作的國家公園管理局員工，是第二次發生同類事件。第一夫人吉爾（Jill Biden）發言人拉羅薩（Michael LaRosa）表示，事發時Major正在散步，他強調Major正在適應環境。

拜登愛犬咬傷保安 遭趕離白宮返特州 【下一頁】

出於安全考慮，白宮醫療小組已經為遇襲員工進行檢查，該工作人員亦已重回崗位。

Major上月曾咬傷一名白宮保安，該保安其後確認受到輕傷。而Major亦因此接受為期兩周的訓練，協助牠適應白宮生活。至於拜登於2008年當選副總統後，太太吉爾送的另一隻德國邊境牧羊犬Champ已經13歲，由於年齡老邁，性格亦相對平和。

拜登曾於本月初表示，Major是一隻「可愛的狗」（sweet dog）。據悉，拜登及家人正計劃再養一隻貓。

責任編輯：李俊儀

相關文章

YouTube拒絕下架歧視亞裔歌曲 稱是藝術創作自由
今日
YouTube拒絕下架歧視亞裔歌曲 稱是藝術創作自由
變種病毒無損疫苗功效？康復者抗體成功辨認多款變種
今日
變種病毒無損疫苗功效？康復者抗體成功辨認多款變種
世衛堅持口罩非必需 強調前線醫護或病人先要帶
今日
世衛堅持口罩非必需 強調前線醫護或病人先要帶
打強生疫苗現嚴重副作用 美國男子皮膚脫落滿身皮疹
今日
打強生疫苗現嚴重副作用 美國男子皮膚脫落滿身皮疹
英國大主教打臉梅根 親證正式結婚日期
今日
英國大主教打臉梅根 親證正式結婚日期
拜登 復活節 特拉華 美國 白宮 牧羊犬

下一篇文章

拜登料先推2萬億基建方案 訂8年美國就業計劃
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【阿斯利康疫苗】加拿大停為55歲以下者接種 德國加入（第三版）
【阿斯利康疫苗】加拿大停為55歲以下者接種 德國加入（第三版）
【美國疫情】美CDC警告疫情數據惡化 厄運或即將到來
【美國疫情】美CDC警告疫情數據惡化 厄運或即將到來
新型冠狀肺炎全球疫情（03月31日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月31日 時間17:00）
印尼民眾無懼新冠病毒 照食蝙蝠大餐
印尼民眾無懼新冠病毒 照食蝙蝠大餐
【英國王室】哈里深得長輩心 太嫲遺產分得多過威廉
【英國王室】哈里深得長輩心 太嫲遺產分得多過威廉
美國饒舌歌手推出人血波鞋 Nike控侵權
美國饒舌歌手推出人血波鞋 Nike控侵權