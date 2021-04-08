【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】賞慈山寺觀音　上黃嶺遇八仙 行觀音脊秘道走上八仙嶺

講到跑山，抑或是郊遊遠足行山，位處衛奕信徑的大埔八仙嶺都屬其中一條熱門路線，但相對大棠、屯門千島湖或西貢少人，大家不妨考慮。上八仙嶺，不少人會選擇由大美督新娘潭路，沿船灣郊野公園大美督管理站上八仙嶺自然教育徑，前往鶴藪水塘，或相反方向走亦可，全程約12公里左右，慢行約5小時，若選擇輕鬆跑部分路段，相信2小時亦可完成。但不知道大家又有沒有留意，在大美督慈山寺旁，布心排村有條山林路可上，經黃嶺前往八仙嶺，這條叫觀音脊的山路，走至中段更可近距離欣賞氣勢磅礡、高達70米的慈山寺觀音像呢。

▲ 慈山寺需要預約才可進內參學，星期六日時段大多早已爆滿，如欲近距離欣賞慈山寺觀音像，不妨試試由觀音脊上八仙嶺，但這路段只適宜有一定行山經驗的遠足人士。

但要先提提大家，觀音脊上山路段比較陡峭，沿途亦屬「爆林」路段，建議有興趣行的跑友要有一定行山 / 跑山經驗，穿上長褲避免被樹林刮傷，最後急上路段需要攀爬，手腳並用，帶手套會更佳。至於調轉由黃嶺經觀音脊落山則絕不建議，免生危險。

▲ 若大家坐小巴或巴士前往，可在布心排站下車，布心排村公所就是今次路線起點。

我們先由布心排村公所起行，穿過陳氏家祠及協天宮，就會有條明顯路段上山。經過避雨亭後，爆林路段正式開始。又再長氣提提大家，大家宜先下載香港遠足路線手機app及要行走的路線地圖，除了靠該手機app之外，沿路亦會有有心人在正確路線綁上絲帶，只要一邊睇app一邊睇絲帶認路，迷路機會就大大減少。

▲ 與一般大路熱門山徑不同，觀音脊屬爆林路段，道路不太明顯，香港遠足路線手機app及沿路的絲帶幫到你。

不到一小時，就可攀上不知名的「464山」，即高度有464米的山峰。此時山後的美景不錯，除了觀音的背面之外，亦可遠眺船灣海。緊接的路段雖然不用爆林，但斜度十足難度更高，短時間由400多米攀至639米的黃嶺，實在要一步一步慢慢來。

▲ 前往黃嶺路段相當陡峭，實在急不來，最重要是安全至上。

▲ 最後一段需要手腳並用。

▲ 黃嶺遠望船灣美景，右下角為慈山寺觀音像。

行過黃嶺，就可沿衛奕信徑經過犁壁山及八仙嶺山脊走。雖然以連續上下坡次數密集程度計算，八仙嶺被稱為本港最具挑戰性的山峰，但由於八個山峰相距甚近，基本上不消半小時就可以由第一峰走至最後一峰，亦不是想像中那麼難。八仙嶺山脈全長約1公里，由八個高度相約的山峰所組成，古人將山峰與八仙傳說結合，故以八仙嶺為名。八仙嶺所組成山峰包括純陽峰 (呂洞賓，590米)、鍾離峰（漢鍾離，529米）、果老峰（張果老，543米）、拐李峰（鐵拐李，522米）、曹舅峰（曹國舅，508米）、采和峰（藍采和，489米）、湘子峰（韓湘子，513米）及仙姑峰（何仙姑，511米），如果八九十年代有看過電影《醉拳》，應該會對這些名稱似曾相識。

▲ 走到仙姑峰，壯麗的船灣淡水湖景色盡收眼底。

▲ 若天朗氣清，深圳經濟特區包括鹽田港一帶 ，就在不遠處。

對於小弟而言，除了廿年前曾參加過雷利衛徑長征比賽，行過八仙嶺之外，最記憶深刻的是當年八仙嶺大火，有中學旅行團上山被山火圍困，最終造成兩名教師及三名學生喪生，其後當年港英政府隨即在意外一個月後，於仙姑峰山腳修建春風亭，紀念事件捨己救人的教師。行過春風亭時，當年新聞報道畫面仍然在腦海中，實在令人感慨。

▲ 春風亭位於八仙嶺自然教育徑入口附近，內有當年山火事件簡述。

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

更多跑呀跑，跑咗去邊？@Clayton Lauw的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！