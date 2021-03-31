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【網民熱話】31歲擁一層890萬出租樓 加現金310萬 計劃退休　網民：李嘉誠都90歲才半退休

理財智慧 18:31 2021/03/31

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疫情期間，失業人士的數量直線上升，不少人因此而發愁。但是亦有不少人藉此機會提早退休。近日有網民於網上討論區發文，指自己31歲失業，有一層樓在手，想提早退休，詢問網民意見。

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網民認為樓主的計劃表只能提供很少的資金，樓主回應指這能供養他到80歲，還能維持資產在100萬以上。不過不少人反對樓主的退休計劃，因為計劃永遠趕不上變化。過來人表示當年也和樓主一樣，左計右計，最後也失敗了，稱：「永遠變化趕不上時代， 每日、 每月、每年都唔同。」樓主才31歲，應該要好好計劃人生，而不是想着退休。

【網民熱話】與新公司同事年齡相差太多 難以融入 如何是好 網民：聊90年代的明星！【下一頁

有人則有另一個看法，認為工作除了維持生計外，還是一種生活寄託，更稱「不工作仲慘過自殺」。香港首富李嘉誠都是明白這道理才到90歲半退休，他又不是不夠錢用，只是覺得有工作的生活更好。

亦有網民覺得樓主的計劃是可行的，只要現在維持到生活，到將來即使財務困難也可以考慮賣樓，又或再出社會打工。退休是「進可攻，退可守的」，不必憂慮太多。

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責任編輯：張瑋婷

網上討論區 香港 李嘉誠 疫情 退休 失業

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