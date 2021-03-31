【空氣淨化】信和集團聯奧雅納　研城市空氣淨化系統2.0　概念成功實體化

▲ 今日信和集團與香港創新基金，就展示「城市空氣淨化系統2.0」（CAPS 2.0），並以概念巴士站形式，在中環海濱展出。

新冠疫情爆發後，大眾市民更重視空氣質素與健康，科技進步正好助技術融入環保綠化及可持續發展領域。今日信和集團與香港創新基金，就展示「城市空氣淨化系統2.0」（CAPS 2.0），並以概念巴士站形式，在中環海濱展出。

信和集團創新聯席董事楊孟璋表示，CAPS 2.0使用了本地研發的過濾及等離子消毒技術，並以巴士站形式展示。奧雅納工程顧問湯振權表示，系統以空氣幕及雙氣流設計，能形成「看不見的空氣保護盾」。「像一個『帽』般蓋在地上，能讓巴士站變成沙漠中的綠洲，隔絕各種污染空氣。」

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湯振權解釋，大眾市民如在該空氣淨化系統的巴士站等車，範圍內的正氣壓可以頂住外面的污染空氣，而站內的兩條空氣柱可不斷抽取污染空氣，去除當中有害的懸浮粒子，甚至消滅冠狀病毒，變成潔淨空氣。「概念巴士站有面板可顯示站內、外的空氣微粒如PM2.5情況，目前該展品做到的質素，比世衛的空氣潔淨標準更高。」

楊孟璋透露，其實該概念展品早在2019年瑞士日內瓦的發明展中得到金獎，期間就有不少來自英國、北歐、印度、中東等地的組織甚至政府查詢。湯振權表示，今次在中環海濱建造的概念展品，以巴士站形式展出。「未來可將技術及概念放在有簷篷的建築物，甚至半開放式的食肆中使用。」

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記者：李彥煒