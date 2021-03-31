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【北水基金】首季北水基金吸資近1.1萬億 創史上季度第2高

Hot Talk 16:42 2021/03/31

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內地新基金今年募集近1.1萬億元，近半數是來自1月的貢獻。

根據內地媒體引述Choice的數據對新發行的北水基金最新統計，截至昨天（3月30日）為止，今年共有427隻公募基金成立，成功吸資10969.79億元(人民幣，下同)，創史上第2高的單季紀錄，僅次於去年第3季的1.28萬億元。不過，如以相同季度比較，今年首季吸金近1.1萬億元，較去年第一季的5163億元倍增，創首季的季度的新紀錄。

臨近季尾北水基金突限購，究竟有何玄機？【下一頁

而今年以來427隻基金成立，較去年首季297隻，按年急增四成。可是，若予以細分，拆開年初至今的吸資金額，卻按月遞減，由1月開局勁吸5306.73億元，貢獻首季吸金額近半數，至2月已驟降至2966.8億元，3月再降溫至2696.26億元。

至於以每隻基金平均募集金額計，1月為41.79億元，3月僅16.24億元。此外，現有約29隻新產品延長銷售期，最長推遲92天。

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【北水基金】內地企業年金逾兩萬億 憧憬更多港股通養老金基金獲放行

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

北水流入 港股通 港股 基金
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