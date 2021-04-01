【4月好去處】南豐集團《井蓋展》 探究香港井蓋歷史奧秘

每日我們身邊都總會經過不同渠蓋，但你們又對香港的渠蓋有多少認識呢？南豐集團由4月1日至30日舉辦-與社區歷史之約《井蓋展》，夥拍長春社文化古蹟資源中心 (CACHe)於 Nan Fung Place 以中上環區的井蓋和其歷史為主題舉辦展覽，市民從新舊交融的中西區出發，在平常的城市中探究歷史，解密每一款特色井蓋背後屬於它們的故事。

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展覽闡述本港井蓋的歷史和發展，專題展區包括「井蓋解碼」及「生鐵井蓋的出現」。參觀者可以近距離觀察一系列香港不同時期和款式的井蓋實物，配合生動簡潔的圖示和詳盡註釋教導大眾分辨井蓋類型和特色，解讀它們的資訊。此外，展覽會介紹香港井蓋鑄造廠及工匠，展示井蓋的誕生過程。

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展覽的特色就由你們去慢慢探索一下吧！

地點﹔香港中環德輔道中 173 號 Nan Fung Place, 1/F – 2/F

日期﹔2021年4月1日至 2021年4月30日

時間：上午10時至晚上8時

請於網上登記以作入場之用: https://www.popticket.hk/event/manhole-covers-exhibition

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責任編輯：羅浩濂