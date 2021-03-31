【電動車】MINI Electric Cooper SE電動車4月底抵港　售$464,570起

▲ 香港MINI宣布，新款電動車MINI Electric Cooper SE即將到港。

面對全球市場與法規的變化，各大車廠都在積極研發EV純電能動力車款，來爭奪電動車市場。汽車品牌BMW日前宣布，旗下汽車品牌MINI將在2030年開始停產燃油車，轉型為純電動車品牌。香港MINI近日也宣布，新款電動車MINI Electric Cooper SE即將在4月底抵港，並即日起接受MINI Electric Cooper SE預訂，扣除電動車首次登記稅後，售價為464,570港元起。

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香港MINI宣布，新款電動車MINI Electric Cooper SE即將到港。MINI Electric Cooper SE的續航距離約為203公里至234公里，標準充電模式只需2.5小時能夠由0%充至80%。同時搭配184匹馬力電動摩打及270Nm扭力，0至100km/hr加速只需7.3秒。

香港MINI表示，MINI Electric Cooper SE已開始接受預訂，扣除電動車首次登記稅後，車輛售價464,570港元起。若以「一換一」計畫購入車輛，價錢則由329,800港元起。MINI也表示，現時只需繳付1,000港元訂金，就可以預留第一批名額。

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責任編輯：曾曉汶