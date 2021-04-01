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【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】總要為自己人生歡呼 堅持下去　永不放棄

名人薈萃 08:31 2021/04/01

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最近本地疫情稍為紓緩，繼戲院重開及餐廳晚市開至十點後，泳池及沙灘也陸續開放。小弟最近也趁有空，一口氣在幾日內看了幾部港產片，支持本地電影創作。

事有湊巧，最近睇的幾套電影都屬運動及勵志類別，《二次人生》及《一秒拳王》是講跑步和打拳永不放棄的精神，《二次人生》更是本港第一套以跑步為主題的港產片，而《狂舞派3》則追求跳舞、Rap及Hip Hop的理想。

《二次人生》及《一秒拳王》很似，一個主角是「廢青」，一個係「廢中」。很喜歡《二次人生》的鼓勵句：「總要為自己人生歡呼！」這樣，我們才會對自己人生無憾，才會感到實在，但其實跑十公里不是那麼難的，大家不要被電影嚇壞，只要一星期有一兩次跑步練習，而非只是到了比賽才跑，大家都可以做得到的！當然如果電影以馬拉松為目標，說服力會更加大。

為自己人生訂下目標，就能推動自己向著目標邁進。「總要為自己人生歡呼！」，實在不能同意更多！你的目標是完成十公里賽事？馬拉松？還是sub-3、sub-4？（圖片來源：《二次人生》facebook專頁）

反而《一秒拳王》更令人感動，題材特別，看電影之前未有看過預告片或相關影評，所以入到戲院才知：「哇！竟然是這個題材！」由細到大，相信大家從報章新聞都看過不少有關神童的故事，例如計數快過計數機、最年輕的大學生、或十幾歲的發明家等，可能部分是天賦，但後天的努力及態度更重要。我們做人，就是要珍惜每一分每一秒，去做好每一件事，如果家中有小孩子，看這套電影的感受相信會更深。

《一秒拳王》電影內的父子教人感動，身為人父的小弟，亦想成為兒子的好榜樣。（圖片來源：《一秒拳王》facebook專頁）

《狂舞派3》令我想起當年《燕尾蝶》的歌詞：「摘去鮮花，然後種出大廈！」為了理想，是否就要摘去鮮花？事實上，不少演藝界代表近年經常被人批評為了理想，或者是為了飯碗而妥協，這類題材值得令人深思。這電影令我認識Rapper霍嘉豪Heyo，他的創作及歌詞才藝十分厲害，香港實在有很多音樂或電影界的人才，但普羅大眾認識的又未必太多。其實這三套電影都好看，但入場觀眾有限，每日數十萬的票房，未知能否撐著本港電影業？想起UA戲院早前突然結業，很可惜！

《狂舞派》2013年上映後好評如潮，八年後的《狂舞派3》亦沒有令人失望，要留意中間是沒有《狂舞派2》的。（圖片來源：《狂舞派3》facebook專頁）

雖然戲院重開，但看電影旳人不是太多。圖為堅尼地城近月開幕的高先電影院，經常播放本地電影，坐位舒適，值得捧場。

最近本地跑壇有「金毛」之稱的長跑跑手楊錦鴻因敵不過癌症而離我們而去，小弟和他只在一次練跑而有一面之緣，金毛很強大，在2017年成為香港第二位六大馬sub-3（少於三小時完成馬拉松賽事）的跑友，加上他一頭金髪，所以覺得他像跑星一樣，很有型。要知道跑馬拉松sub-3絕對不是容易的事情，四十多歲的非職業跑手能在多個馬拉松sub-3簡直就是強大無比。眼看人生就快跑至盡頭，但金毛一直沒有放棄，更經常鼓勵身邊跑友，亦願意接受各大傳媒訪問自己抗癌的心路歷程，願你安息，一路走好！

 

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介:

跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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撰文 : Clayton Lauw（劉茸）

欄名 : 跑呀跑，跑咗去邊？

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