大師級麵包品牌 Bread Pantry 獨家進駐 Market Place by Jasons　資深餅廚及麵包烘焙大師 Grégoire Michaud 匠心製作　純手工麵包從此觸手可及

Market Place by Jasons 本著以客為先的宗旨,搜羅一系列精選產品,務求為顧客提供與眾不同的購物體驗。其現代農舍概念別具時尚風格,更讓顧客享受到從農場直送的新鮮食材,品嚐滋味佳餚。由即日起,資深餅廚及麵包烘焙大師 Grégoire Michaud 旗下麵包零售品牌 Bread Pantry 將隆重加盟Market Place by Jasons。一系列匠心製作的純手工麵包將獨家進駐近20 個香港零售熱點包括Market Place by Jasons、特選惠康分店、3hreesixty、Oliver's the Delicatessen 及Jasons ichiba,為顧客於各分店內的美食之旅錦上添花!

緊接 Bakehouse 與 Bread Elements 的成功,Michaud 指Bread Pantry 的誕生是其團隊發展路上自然而然的一步:「從最初到現在,我們成立的初衷都是為香港人帶來觸手可及的手工麵包。」Michaud 研製多年的匠心手藝——招牌酸種麵包,經過36 小時的漫長發酵過程而製成,將成爲家庭料理中不可或缺的一份子。當中的方包及預先切片麵包系列方便以多士爐烘烤,並提供三種口味選擇:稻麥酸種麵包(Toasted Grains Sourdough)、白酸種麵

包(Rustic White Sourdough),以及全麥酸種麵包(Malted Wholemeal Sourdough)。另外,標誌著 Bread Pantry 最純粹細膩美味的農夫酸種麵包(Country Farmhouse Sourdough) 充滿香醇風味,適合製作三文治與吐司等輕食,勢必成為家庭派對熱門之選;而法式麵包 (StoneBaked Artisanal Rolls) 則任何時候都是佐餐的百搭之選,讓人愛不釋口。

Bread Pantry 與Market Place by Jasons 的理念一致,秉承對烘焙藝術與優質天然食材的不變承諾,製作的麵包遵循歷史悠久的傳統食譜,嚴選優質食材,經石窯式焗爐烘烤,為顧客每天呈上最新鮮的豐富滋味。與市場上的批量生產的麵包相比,Bread Pantry 的每款烘焙製品均由基本原材料製成,絕不含其他不必要成分,而團隊亦直接從製造商採購食材,竭盡所能保持當地來源及新鮮運到,以確保每份麵包的綿密構造都具有最高質量。Bread Pantry 沿用法國布賽 Girardeau 家族 Suire Mill 的有機麵粉、法國 Guérande 海鹽、過濾水,以及經天然培植 15 年的酸種,從而巧妙取得酸度平衡並塑造香醇樸實風味。



與此同時,Bread Pantry 的包裝不僅能夠保持食物的最佳新鮮度,更致力希望減少對環境的影響。爲了更有效地保護環境,Bread Pantry 現已採取一系列環保措施,包括使用 TDPATM 可氧化生物降解技術來製造最低限度的食品包裝。相比傳統塑膠包裝,該技術將使塑料更快速地分解和生物降解。Bread Pantry 對環保不遺餘力,與Market Place by Jasons 及其顧客的價值觀不謀而合。



立即行動,到就近的 Market Place by Jasons 分店選購 Bread Pantry 食品,享受大師級匠心製作的純手工麵包!



