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【網民熱話】文職仔返工壓力大感抑鬱 想轉行做步兵 網民：水尾先去做步兵

理財智慧 18:44 2021/03/31

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自新冠肺炎疫情爆發後，為避免人群聚集，不少市民改以外賣代替堂食，故不少人加入了外送速遞行業。近日有網民在討論區開帖，指自己現在擔任的文員工作壓力很大，因為老闆不賞識自己，當做錯事情時被人鬧，又結交不到同事，所以有意轉行做外賣速遞的「步兵」（用步行的方式送外賣），就不用看人臉色。因此，詢問網民意見。

 

按圖了解更多，樓主經歷：

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帖文一出，不少網民認同樓主的想法，「想做就去做，做住步兵這份工作試下新環境。」、「想做就去做啦！每日不開心生活很慘。」、「過渡性是可以，切忌做慣，做慣了就一世。」、「想做就去做，最緊要做得舒服。」、「做得不開心就不用勉強，一邊做外賣步兵，一邊找工作。」

另有網民建議樓主做電單車外賣員或單車外賣員，「步兵行到癲都沒有一萬，買一輛單車吧！朋友」、「你做步兵行到多少？至少做單車外賣員啦！」、「步兵有手有腳就可以做到，任何人可以取代你，但車手起碼有車牌、有車、認路和懂開車，沒有這麼容易被取代。」、

更有網民認為樓主應多一門手藝，而不是浪費時間做外賣步兵，「短期可以，長期要找一份有前景的工作」、「步兵是多勞多得，做1、2年甚麼都學不到，最多只有一萬元，之後你又迷惘。人愈大、錢就愈不夠用，如果你捱得到，倒不如學一門手藝。」、「找一些技能學吧！步兵做不到一世。」、「除非你有電單車，如果不是不要去做步兵，行到腳跛都賺不夠一萬。」

【HKTV Mall】香港電視傳下月起 推出全天候24小時送遞服務 主打外賣及生活雜貨   【下一頁

 

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責任編輯：陳頌潔

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