復活節好去處一覽　圓方推「周日親子電影場」　買小童戲票免費獲贈成人戲票

臨近復活節，有不少家長也計與子女四周遊玩，《iMoney》搜羅8個地方及消費優惠，讓讀者可精明消費。

復活節好去處１

啟田商場經優化後以全新形象登場,整個商場設計風格簡約商場特別引入多間人氣食店如壽司郎、Crostini等。顧客可於近100間商戶購物消費,亦可參與商場以不同形式及主題舉辦的多個活動,並設有 400 多個泊車位,方便駕車人士光臨。

復活節好去處2

領展赤柱廣場將於3月31日至4月30日舉辦「Paws Galaxy」主題活動。本地著名動物藝術畫家LeonLollipop以藝人洪永城的牧羊犬Coco為主角，畫出2.4米高的可愛「太空毛孩」打卡牆，成為赤柱的全新打卡地標。

復活節好去處3

於荃新天地2期舉行的「Happy Farm EE-I-EE-I-OH!」主題活動，包括復活節開心農場主題打卡裝置及遊樂設施，如2.5米高巨型農場小屋，一群趣緻可愛的「升級再造」小動物 ─ Moo-Moo Cow、Oink-Oink Pig、Baa-Baa Sheep、Quack-Quack Duck、Cluck-Cluck Chicken 等與大家暢遊農莊

藝術農莊夥拍本地生活藝術創建達人 Busymama Benny 聯手建造升級廢料玩學農場「Happy Farm EE-I-EE-I-OH!」主題活動，以日常生活廢料如紙皮、廢紙、海棉、家品等。

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責任編輯：黎淑雯

