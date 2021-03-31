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【2021新盤】星凱．堤岸料短期登場　發展商：項目為「宇宙盤」　到底有何特別？

股樓投資 16:39 2021/03/31

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踏入第二季，多個新盤接連登場，中洲置業旗下毗鄰火炭站的大型住宅項目正式命名為星凱‧堤岸（The ARLES）。中洲置業營銷策劃總監楊聰永形容項目為「宇宙盤」，相信可吸引各路客源，又預計項目短期內獲批預售，強調只要獲得批文便即推盤，而籌備工作已近完成。中洲置業行政總裁陳志興則說，星凱·堤岸投資金額超過100億元，會參考最近一年的鐵路沿綫項目定價，並會進行市場調查，不排除為客戶提供按揭方案。 

同區二手樓價及項目戶型

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星凱‧堤岸（The ARLES）特點

生活配套：項目設有住客會所，另有約10萬平方呎商場，已開始安排預租。發展商透露，有數間國際級幼稚園有興趣承租。附近屋苑御龍山亦設小型商場，提供食肆及購物選擇。 

交通方面：項目毗鄰東鐵火炭站。火炭站附近有巴士及小巴路綫，穿梭大埔、馬鞍山及沙田。 

資料顯示，星凱‧堤岸為中洲置業首個在港發展的住宅項目。項目位於火炭坳背灣街1號，鄰近東鐵火炭站，建有4幢住宅大廈，提供1,335伙，設開放式至四房間隔，另有少量特色單位。預計關鍵日期為2022年12月31日。 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 中洲置業 沙田 星凱‧堤岸

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