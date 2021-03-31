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【網民熱話】找不到正職只打散工 被父母及親友嘲諷「下等工作」 決心離家出走　網民：對得起自己就好

理財智慧 18:28 2021/03/31

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求學時期被父母拿來和別人比較分數，踏入了社會以後又被被父母拿來和別人比較月薪。不少市民都受不了這樣的行為，繼而引起不少家變事件。近日有台灣網民於社交媒體發文，大嘆自己因為無正職經驗，只能打散工，卻被父母和親戚取笑。

按圖了解更多樓主遭遇：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

 

不少網民都同情樓主的遭遇，指被取笑和羞辱都難以忍受，理解他最後的決定。網民亦回應，做零工有做零工的好處，能有更多的自由時間來做自己想做的事。只要對得起自己，做兼職絕對不是父母、親戚口中的下等工作。

【網民熱話】37歲港女轉工月薪17K減至14K 與繼母不和搬出來自住 一個問題竟成最大困擾？【下一頁

雖然樓主決定不再給家用，但網民覺得樓主可以不給錢，但要多多關心父母。又或者是暫不聯絡父母，等五至十年後看看環境才考慮要不要聯絡父母。

不過有人就覺得樓主可能隱瞞了一些事情，因為打了不少散工也算有工作經驗了，應該能做到全職。只要不太挑剔，就可以做餐飲業的全職，或者是當學徒。

 

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責任編輯：張瑋婷

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