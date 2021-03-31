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【新股IPO】Deliveroo戶戶送倫敦首掛遜色　開市股價即挫30%

股市 16:04 2021/03/31

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Deliveroo戶戶送倫敦首掛遜色　股價挫30%

英國外賣平台Deliveroo戶戶送（ROO）於英國倫敦上市，惟首日掛牌表現遜色。Deliveroo於英股開市後即走低，股價跌約30%，見2.73英鎊。有分析認為，這反映市場或憂慮Deliveroo對騎手的待遇問題、公司管治及估值。

今年首季IPO集資香港全球排名第二，看【下一頁】

Deliveroo IPO發行約3.8億股份，定價為3.9英鎊，為招股價下限定價，集資近15億元英鎊。是次Deliveroo上市為自電商平台The Hut Group去年9月上市以來，倫敦最大的IPO。

值得留意是，Deliveroo在4月7日有條件交易結束之前，散戶將無法交易Deliveroo股票。

早前市場已對Deliveroo的商業模式表示質疑，目前Deliveroo將外賣配送員歸類為獨立合同員工，按這個標準向他們支付酬勞，但成隱患，若勞動法給予配送人員新的權益和福利，Deliveroo將更難實現損益平衡。疫情導致外賣需求增加，但Deliveroo去年仍虧損2.24億英鎊。

幾家英國大型機構投資者曾公開表示，不會參與Deliveroo的IPO。

相關文章：【新股IPO】Deliveroo戶戶送英國IPO　上市估值近950億港元

【戶戶送】Deliveroo上市前向速遞員派1.7億獎金　最高可獲分10.5萬元

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編輯：袁諾曦

英股 股票 倫敦 Deliveroo

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