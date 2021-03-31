  • 27°C
香港時間 : 2021331日 (三) 18:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【方圓公關人生@iM網欄】科技與時代需持續向前   香港創新科研重新上路

名人薈萃 17:56 2021/03/31

分享：

iMoney網上專欄：方圓公關人生／作者：周子龍
作者簡介：前傳媒人，做財經公關多年，雖人窮但志不短，所以身兼多職：大學講師、公關公司老闆、金融中介合伙人、上市公司顧問、資產管理公司董事；對於「做人冇公關」表示痛心疾首，談天說地傾生意講金融，撥亂反正與善人游，做好公關無畏無懼。

#  科技與時代需持續向前   香港創新科研重新上路     
香港過去在創新研發上一直被批評能力一般、支援不足、欠缺成就，不過在「日內瓦國際發明展2021」卻是大豐收，共有15項創新研發成果獲得國際肯定，是參展以來獲得最多獎項的一屆，其中本土技術「無觸按鈕」項目更是得到「評審團特別嘉許金獎」殊榮。該項目是讓公眾在搭乘升降機時，毋須觸碰樓層按鈕面板，就可藉着感應器「隔空」按鈕前往目的地樓層，減少觸碰而降低感染病毒的機會，可謂針對疫情的時代產物，而香港已有商場商廈引入使用。
該技術成本不高，安裝簡單亦毋須大幅度改動升降機設施的機械結構及操作，據稱香港生產力局將會協助「無觸按鈕」項目方案於香港大力推廣並擴展至內地及澳門、台灣、日本、南韓、澳洲、印度及東南亞等十多個地區。
尚有為防疫而發明的獲獎項目包括智能厠所清潔機械人及裝置，利用物聯網監察衛生狀況；此外，亦有多個項目與環保有關，如利用生物膜技術的水資源處理系統，以及微生物菌廢水分解方案等。
市場認為，中美關係欠佳，爭拗頻繁，香港競爭力持續下降，必然影響創科基礎能力；但與此同時，凡事兩面，只要政府重視科研重視人才，市場資金支持，則可重塑科研實力，而香港亦有望從服務型經濟轉向創新型經濟之路，國際競爭力亦可回升，經濟必受惠。道理顯淺，但香港可以做到嗎？只能期望明天更好！

作者_周子龍簡介：

前傳媒人，做財經公關多年，雖人窮但志不短，所以身兼多職：大學講師、公關公司老闆、金融中介合伙人、上市公司顧問、資產管理公司董事；對於「做人冇公關」表示痛心疾首，談天說地傾生意講金融，撥亂反正與善人游，做好公關無畏無懼。

更多方圓公關人生@周子龍的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

撰文 : 周子龍

欄名 : 方圓公關人生

最新專欄文章 更多

【方圓公關人生@iM網欄】「鮭魚之亂」與「迷因」meme 行銷手法計算與精準最重要
2021/03/24
【方圓公關人生@iM網欄】「鮭魚之亂」與「迷因」meme 行銷手法計算與精準最重要
【方圓公關人生@iM網欄】Netflix 公關消失了 公關及傳媒工作停擺影響大
2021/03/18
【方圓公關人生@iM網欄】Netflix 公關消失了 公關及傳媒工作停擺影響大
【方圓公關人生@iM網欄】上市新趨勢顛覆傳統IPO 認清SPAC特性
2021/03/11
【方圓公關人生@iM網欄】上市新趨勢顛覆傳統IPO 認清SPAC特性
【方圓公關人生@iM網欄】內部監控　上市公司企業管治中的重要課題
2021/03/03
【方圓公關人生@iM網欄】內部監控　上市公司企業管治中的重要課題
【方圓公關人生@iM網欄】創新．顛覆．植入 女股神Catherine Wood的品牌藝術
2021/02/24
【方圓公關人生@iM網欄】創新．顛覆．植入 女股神Catherine Wood的品牌藝術
服務 疫情 大學 物聯網 香港大學 香港 機械人

上一篇文章

【緣份到了@iM網欄】老人與老狗 二選一只有一個能上天堂

下一篇文章

拜登愛犬再咬傷人 第二次發生同類事件 員工並無大礙
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中六就置業！慈父母658萬買兩房單位送女兒
中六就置業！慈父母658萬買兩房單位送女兒
【網民熱話】男朋友想買架遊艇當住屋 女友質疑唔係夠腳踏實地 網民狠批：太天真
【網民熱話】男朋友想買架遊艇當住屋 女友質疑唔係夠腳踏實地 網民狠批：太天真
【有相睇】第一次睇樓搵媽媽陪　90後怕比人截糊　撲去銀行提款落訂　高過預算照入市
【有相睇】第一次睇樓搵媽媽陪　90後怕比人截糊　撲去銀行提款落訂　高過預算照入市
【網民熱話】年輕夫婦追求氣派 買樓偏好要玻璃外牆？ 網民：可惜香港是石屎森林
【網民熱話】年輕夫婦追求氣派 買樓偏好要玻璃外牆？ 網民：可惜香港是石屎森林
【大行報告】大摩料呢隻新經濟股15日內將升　機率達70%至80%　睇到股價有兩大催化劑
【大行報告】大摩料呢隻新經濟股15日內將升　機率達70%至80%　睇到股價有兩大催化劑
【樓市熱話】身邊朋友都話入市 西鐵綫400呎 預850萬至870萬　網民：香港人真係堅有錢
【樓市熱話】身邊朋友都話入市 西鐵綫400呎 預850萬至870萬　網民：香港人真係堅有錢