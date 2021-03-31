【方圓公關人生@iM網欄】科技與時代需持續向前   香港創新科研重新上路

iMoney網上專欄：方圓公關人生／作者：周子龍

作者簡介：前傳媒人，做財經公關多年，雖人窮但志不短，所以身兼多職：大學講師、公關公司老闆、金融中介合伙人、上市公司顧問、資產管理公司董事；對於「做人冇公關」表示痛心疾首，談天說地傾生意講金融，撥亂反正與善人游，做好公關無畏無懼。

# 科技與時代需持續向前 香港創新科研重新上路

香港過去在創新研發上一直被批評能力一般、支援不足、欠缺成就，不過在「日內瓦國際發明展2021」卻是大豐收，共有15項創新研發成果獲得國際肯定，是參展以來獲得最多獎項的一屆，其中本土技術「無觸按鈕」項目更是得到「評審團特別嘉許金獎」殊榮。該項目是讓公眾在搭乘升降機時，毋須觸碰樓層按鈕面板，就可藉着感應器「隔空」按鈕前往目的地樓層，減少觸碰而降低感染病毒的機會，可謂針對疫情的時代產物，而香港已有商場商廈引入使用。

該技術成本不高，安裝簡單亦毋須大幅度改動升降機設施的機械結構及操作，據稱香港生產力局將會協助「無觸按鈕」項目方案於香港大力推廣並擴展至內地及澳門、台灣、日本、南韓、澳洲、印度及東南亞等十多個地區。

尚有為防疫而發明的獲獎項目包括智能厠所清潔機械人及裝置，利用物聯網監察衛生狀況；此外，亦有多個項目與環保有關，如利用生物膜技術的水資源處理系統，以及微生物菌廢水分解方案等。

市場認為，中美關係欠佳，爭拗頻繁，香港競爭力持續下降，必然影響創科基礎能力；但與此同時，凡事兩面，只要政府重視科研重視人才，市場資金支持，則可重塑科研實力，而香港亦有望從服務型經濟轉向創新型經濟之路，國際競爭力亦可回升，經濟必受惠。道理顯淺，但香港可以做到嗎？只能期望明天更好！

作者_周子龍簡介： 前傳媒人，做財經公關多年，雖人窮但志不短，所以身兼多職：大學講師、公關公司老闆、金融中介合伙人、上市公司顧問、資產管理公司董事；對於「做人冇公關」表示痛心疾首，談天說地傾生意講金融，撥亂反正與善人游，做好公關無畏無懼。

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