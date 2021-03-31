【緣份到了@iM網欄】老人與老狗 二選一只有一個能上天堂

相信大部份人都會同意狗是人類最好的朋友，以下是一個有關老人和老狗的故事。

有一位老人與他的老狗同時在一場意外中過世，一起到了天堂。

他們眼看就要接近時，卻突然出現天使攔住他們說：「很抱歉！由於天堂最近非常擁擠，因此你們之中只有一個可以進去，有看到前面那條林蔭大道了嗎？這條路走到底，就是天堂的入口。你們比賽誰先跑到，誰就可以上天堂，另一個就只好下地獄了。」

老人聽了就對狗下命令說：「阿福你留在這，不許動！」說完之後，自己便往天堂的入口前進。

天使非常焦急，彎腰對狗說：「你怎麼那麼傻？快點追上去呀。」

但老狗只是抬頭看了看天使，牠那單純的眼神彷彿在說：「我必須忠於主人的命令。」

天使望著老人的背影，忍不住搖頭嘆息。天使不明白為什麼上帝要訂出這麼奇怪的新規矩。天使覺得這個老人明明就沒有資格上天堂！

眼看老人差一步就能跨進天堂的大門了，卻突然停下腳步，回過頭來大聲喊道：「阿福快過來。」

老狗聽到主人的叫喚，高興得跳了起來往前狂奔，一口氣就跑到了老人身邊。因為力道太猛，就直接衝進了天堂的大門裡。

老人呵呵笑了起來說：「太好了！這麼一來，我的狗就可以上天堂了。」

天使不解地問：「你為什麼要這麼做？」

老人說：「因為阿福非常忠心，無論我走到哪裡牠都堅持走在我身後，而唯一讓牠比我先進入天堂的方法，就是讓牠興奮起來，這樣牠才可能超我。」

天使聽了非常感動，決定破例讓他們一起進入天堂。

此時上帝也出現了並慈祥地對天使說：「這件事讓你上了一課，凡事一定要觀察到最後，才能下定論。」

人與人之間的許多誤會，就是起因於沒有「觀察到最後」，就把自己的揣測當事實，誤會最傷感情。

生活上許多的不愉快，往往都是出於「誤會」。誤會發生時，小則讓我們失去友誼，嚴重的話，可能讓我們終生後悔遺憾，我們怎麼能不學會「觀察到最後」的能力呢？

人這一生，無可避免的會遇到很多的誤會和誤解，在面對這些誤解的時候，我們也肯定會爭辯，結果卻總是不令人滿意的。

誤解之所以稱之為誤解，那就是很難解開的，有些誤解一生都沒解開，成為人的遺憾。

而有的誤會是無形，甚至在被誤解的當事人在最後的時候都不知道自己被誤會。

化解誤會其實可以很簡單的，隨著不斷相處，總會有水落石出的一天，路遙知馬力，日久見人心。

但有時候我們並沒有太多時間去慢慢等待，一旦被誤會，哪還有更多的相處機會？如果有誤會不妨開心見誠的向對方說，這個也是一種解脫的方法。

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