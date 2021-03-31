【性別平等】富豪汽車宣布新福利政策　全球員工可享6個月帶薪育兒假

▲ 富豪汽車宣布，全新的「家庭聯繫」計畫將於4月1日起正式推行，Volvo員工將可獲6個月帶薪育兒假，合資格員工有權獲得其工資的80%的福利，最高限額為每月約4,500美元（約34,985港元）。

員工是企業最重要的資產，為了吸引更多優秀人才，不少企業致力於提升福利。近日瑞典汽車製造商富豪汽車（Volvo Cars）宣布，將會推出全新的「家庭聯繫」（Family Bond）政策計畫，賦予其全球超過4萬名員工6個月帶薪育兒假的權利，希望藉此促進性別平等並吸引人才。

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富豪汽車宣布，全新的「家庭聯繫」計畫將於4月1日起正式推行，Volvo員工將可獲6個月帶薪育兒假，合資格員工有權獲得其工資的80%的福利，最高限額為每月約4,500美元（約34,985港元）。員工可在孩子出生後3年內，依自己的需要，決定要休幾週的育嬰假。

該政策的對象不分性別、也不分正職和兼職員工，入職滿一年便可享有這項福利。而透過領養、出養等方式成為父母，以及同性伴侶，也符合資格。

富豪汽車發言人表示，該企目前約75%的員工是男性，自2019年以來一直在針對歐洲、中東和非洲的銷售人員的試點計劃中對該政策進行測試，其中46%的申請人是父親。

該企行政總裁Hakan Samuelsson指出，這項新方案旨在創造一個「支持平等育兒的文化」，雖然這計劃會更高人力資源成本，但該企認為這是一項長期投資，期望會有積極的結果，吸引更多不同的女性人才加入該企，不希望看到女性因為有孩子而在職場上落後。

事實上，又不少瑞典公司在此前已為其全球員工引入帶薪育兒假，其中包括音樂流媒體公司Spotify，該企早於2015年，就推出了6個月的帶薪全職育兒假。而IKEA（宜家家居）也在2017年在印度和美國宣布了類似的計劃。

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責任編輯：曾曉汶